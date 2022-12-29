39.74 / 40.50 41.43 / 42.39
Київ: +1
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Масований ракетний обстріл України 29 грудня: у кількох районах Київської області виявили уламки збитих ракет (фото)

14:37 29 грудня 2022
Огляд місця військового злочину

Після потужної ракетної атаки вранці 29 грудня на Київщині вже виявлено уламки російських ракет.

Як повідомив очільник поліції Київської області Андрій Нєбитов, їх було знайдено в кількох районах області — на полях поряд із населеними пунктами.

«Внаслідок повітряної атаки ворога пошкоджено 21 приватний будинок, лікарню, приватне майно та дві автівки громадян. Відновлювальні роботи тривають», — згодом додав Нєбитов.

Правоохоронці проводять огляд місця подій та фіксують злочини росії.

Також в поліції закликають громадян оперативно інформувати на спецлінію 102 про будь-який підозрілий повітряний об’єкт. Така інформація допоможе нашим силам ППО ефективно протидіяти ворогу.

Нагадаємо, що сьогоднішня ракетна атака мала важливу особливість — ворог вимушено задіяв тактичну авіацію замість стратегічної. Генерал ЗСУ Ігор Романенко пояснив причину.

Фото t. me/andrii_nebytov/

317

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

котлети

Просто тануть у роті: готуємо «Мамині котлети»

Огляд місця військового злочину

Масований ракетний обстріл України 29 грудня: у кількох районах Київської області виявили уламки збитих ракет (фото)

телефон

31 грудня — останній день: месенджер WhatsApp більше не працюватиме на цих моделях смартфонів (список)

гроші та паспорт

Гроші скоро прийдуть: пенсіонерам повідомили приємну новину

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту