Масований ракетний обстріл України 29 грудня: у кількох районах Київської області виявили уламки збитих ракет (фото)

Після потужної ракетної атаки вранці 29 грудня на Київщині вже виявлено уламки російських ракет.

Як повідомив очільник поліції Київської області Андрій Нєбитов, їх було знайдено в кількох районах області — на полях поряд із населеними пунктами.

«Внаслідок повітряної атаки ворога пошкоджено 21 приватний будинок, лікарню, приватне майно та дві автівки громадян. Відновлювальні роботи тривають», — згодом додав Нєбитов.

Правоохоронці проводять огляд місця подій та фіксують злочини росії.

Також в поліції закликають громадян оперативно інформувати на спецлінію 102 про будь-який підозрілий повітряний об’єкт. Така інформація допоможе нашим силам ППО ефективно протидіяти ворогу.

Нагадаємо, що сьогоднішня ракетна атака мала важливу особливість — ворог вимушено задіяв тактичну авіацію замість стратегічної. Генерал ЗСУ Ігор Романенко пояснив причину.

Фото t. me/andrii_nebytov/

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