Масований удар по Україні: названо кількість випущених ракет та місця їх запуску

Під час чергового масованого удару росія запустила по території України більше 69 ракет. Про це заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов під час брифінгу.

«З сьомої ранку противник здійснив удар по території України під час якого здійснив пуски крилатих ракет повітряного та морського базування, зенітних керованих ракет та зенітних ракетних комплексів С-300 та С-400 по об'єктах енергетичної та критичної інфраструктури східних, центральних, західних та південних регіонів нашої країни», — сказав Громов.

За словами заступника начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ, під час удару ворожа країна запустила більше 69 ракет. Водночас протиповітряна оборона знищила 54 з них.

Таку цифру підтвердив і Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

В той же час в командуванні Повітряних Сил України доповнили, що під час удару на східному напрямку було знищено 11 дронів «Shahed-131/136».

Зокрема:

ворог атакував ракетами Х-101/Х-555 із бомбардувальників Ту-95мс з району Волгодонська Ростовської області та північного району Каспійського моря;

запустив крилаті ракети «Калібр» із кораблів у Чорному морі;

здійснив шість пусків крилатих ракет Х-22 та Х-32 із дальніх бомбардувальників Ту-22М3, а також два пуски протирадіолокаційних ракет Х-31П.

«Також окупанти застосували зенітні керовані ракети С-300 по об’єктах інфраструктури прифронтових міст», — додали в Повітряних силах.

Нагадаємо, військовий експерт визнав результативність нещодавніх ударів ЗСУ по російських аеродромах, зазначивши, що вони призвели до того, що рф 29 грудня вимушено застосувала тактичну авіацію замість стратегічних бомбардувальників.

111

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram