Помер композитор Едуард Артем'єв, автор музики до фільмів Тарковського

У четвер, 29 грудня, у Москві у віці 85 років помер відомий композитор Едуард Артем'єв. Він написав музику більш ніж до 150 фільмів та спектаклів. Олімпійські ігри у Москві у 1980 році відкривалися під його вокально-інструментальну сюїту «О спорт — ти вічний прогрес».

Найбільшою популярністю користувалася музика Артем'єва до фільмів Андрія Тарковського «Дзеркало», «Соляріс», «Сталкер». Завдяки їй композитор став сприйматися як голос нового художнього покоління, яке прагнуло вирватися зі звичних канонів соціалістичного реалізму.

Артем'єва по праву вважають одним із засновників радянської електронної музики. Він був першим у СРСР, хто став широко використовувати синтезатор.

Артем'єв захопився прогресивним роком, який грали західні гурти Yes, King Crimson, Genesis. Він використовував цей стиль, коли писав музику до рок-опери «Злочин і кара». Композитор назвав її «головним твором мого життя».

Едуард Артем'єв помер від ускладнень після захворювання на бактеріальну пневмонію. Його доправили до однієї з московських лікарень 9 грудня. Деякі російські ЗМІ повідомляли, що композитор заразився коронавірусом.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про смерть популярного співака Бориса Моїсеєва. Він помер у віці 68 років.

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