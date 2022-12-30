Лишилось недовго чекати: у Перу шамани бачать закінчення російсько-української війни у 2023 році

Мир між росією і Україною на горизонті в новому році — так передбачила група шаманів і цілителів в столиці Перу Лімі в середу, 28 грудня. На вершині пагорба шамани, одягнені в традиційне андське вбрання, привітали наступний рік у церемонії очищення з квітами, пахощами, змією та фотографіями українського та російського президентів, інформує Reuters.

«Все це заспокоїться. Настане мир, спокій. Це те, що ми бачимо», — сказав шаман Клеофе Седано, прогнозуючи підписання мирного договору до серпня.

Церемонія, яка проводиться щороку наприкінці грудня, відбувалась через десять місяців після вторгнення росії в Україну, яке призвело до загибелі десятків тисяч людей. Видаючи свої прикмети після зависання над пелюстками квітів і листя коки, з черепами на землі, шамани також передбачали природні катаклізми.

«Наступного року буде землетрус, але не в столиці Перу, а в іншому місці, переважно за кордоном у північній частині Америки, це можуть бути США… буде багато трагедій, переважно кліматичних», — сказав шаман Вальтер Аларкон.

Нагадаємо, що у мережі висміяли путіна, який звернувся до магії через зрив мобілізації.

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