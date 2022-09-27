«Цей ідіот просив допомоги у шаманів»: у мережі висміяли путіна, який звернувся до магії через зрив мобілізації

Схоже, в Сочі путіну не дуже вдається відпочити й поправити здоров'я через недобрі новини з російських регіонів та військові поразки в Україні. А через зрив мобілізації, яка може загрожувати крахом режиму, диктатор-вбивця неабияк розлютився, повідомляє телеграм-канал. Надані путіну результати опитувань свідчать про різке зниження рівня довіри до президента в усіх без винятку вікових групах, причому падіння довіри серед чоловіків менше, ніж серед жінок.

«На вихідних у спілкуванні з людьми з близького кола і представниками керівництва силового блоку в режимі відеозв'язку путін висловлював крайнє невдоволення небажанням російських громадян чоловічої статі покірно помирати за нього, а жінок «сидіти і не п… здеть».

Не допомогла йому і зустріч кількома днями раніше зі «старцем» під час відвідування резиденції на Валдаї. У путіна все явно йде не за планом, і під час відвідин резиденції на Валдаї друг президента Юрій Ковальчук організував Путіну зустріч зі «старцем», який мав підтвердити допомогу «вищих сил» у всіх починаннях і пообіцяти майбутні перемоги. Але чи то президент ідіот, бо в казки вірить, чи то «старець» несправжній, бо невдачі продовжують переслідувати путіна.

Навіть старий «друг» путіна Олександр Лукашенко, попри недільні багатогодинні вмовляння, погрози та обіцянки багатомільярдних кредитів, відмовився проводити мобілізацію в Республіці Білорусь, визнавати «референдуми» та й загалом поводився не так, як личить «молодшому брату». Занепокоєння в Дагестані через мобілізацію змушують Путіна ретируватися з Сочі. Кавказ — справа тонка, може і здетонувати".

То ж, як повідомляє телеграм-канал, скоро путіну вже й місця, де можна відпочити, в країні не залишиться. Щоправда, він збирається на початку жовтня, перед днем народження, на кілька днів кудись у Сибір, «місця сили» відвідати, якихось «справжніх» шаманів провідати. Це йому порадив колишній глава республіки Тива, заступник голови Держдуми рф Шолбан Кара-оол.

Нагадаємо, відомий рок-музикант і співзасновник британського гурту Pink Floyd Роджер Вотерс написав відкритий лист путіну і послав його вслід за російським військовим кораблем.

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