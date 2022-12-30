Овнам сьогодні краще не ризикувати, а Близнюкам варто бути перебірливішими у сексі: гороскоп на 30 грудня 2022 року

Закінчується передноворічний тиждень, в який традиційно підбивають підсумки минулого року. До речі, 30 грудня астрологи називають сприятливим для цього днем — сьогодні слід зробити висновки з усього, що з вами відбувалося, не заплющуючи очі на помилки. Також цей день підходить для завершення справ та стосунків, які віджили своє.

Овен

Сьогодні найкраще зайнятися плануванням. Зірки рекомендують намітити пріоритетні напрями та правильно оцінити надійність своїх партнерів. Цього дня свіжі ідеї чи нестандартні рішення не здатні принести вагомого результату. День несприятливий для ризикованих операцій. Сон — віщий, слід очікувати на те, що він здійсниться, пише slovofraza.com.

Телець

Не виключено, що цей день подарує вам сюрпризи та подарунки долі. Сприятливий день для активних дій у сфері бізнесу, комерційних операцій, торгівлі. У працівників бюджетної сфери з'явиться можливість піднятися на сходинку вище службовими сходами. Ймовірно, сьогодні всі справи так чи інакше будуть пов'язані з фінансами. А ось справи будут далекими від гармонії. Не виключені ревнощі чи необґрунтовані образи. Сон буває правдивим і незабаром здійсниться.

Близнюки

Початок дня сприятливий для колективних дій, спільних заходів. У відносинах з партнерами та під час укладання комерційних угод не втрачайте почуття реальності: ймовірні обман чи фінансові втрати. У другій половині дня не поспішайте з новими перемогами любові. Сьогодні сексуальні контакти вимагають крайньої обачності.

Рак

Сприятливий період для розширення спілкування. Ймовірні нові знайомства чи відновлення старих зв'язків. Не виключено, що ваша комунікабельність вплине на майбутній фінансовий прибуток. Слід утриматися від подорожей, напруженої фізичної роботи. Не рекомендується споживання м'ясної їжі та спиртних напоїв — можливе отруєння чи розлад здоров'я.

Лев

Сьогодні фінансове становище недостатньо стабільне: ймовірні втрати або обсяг витрат перевищує надходження. Надії, покладені майбутні угоди, можуть виявитися марними. Не виключено, що раптові та непередбачені витрати позначаться на сімейному бюджеті. Цілком можливі серйозні зміни у особистих відносинах, як позитивні, так і негативні. Може статися і так, що ви станете жертвою підступів суперника або потрапите у залежність від настрою свого партнера. Сон правдивий, чекайте на здійснення.

Діва

День сприятливий і принесе душевну рівновагу, однак у комерційних справах слід уникати активних дій та невиправданого ризику. Сьогодні краще займатися лише звичною для себе роботою. Не варто робити важливих вчинків, які спричинять негативні наслідки. Не можна обіцяти чи вимагати виконання зобов'язань. У другій половині дня можливі загострення стосунків з домашніми або сварка з друзями. Не йдіть на пристрасті, стримуйте емоції.

Терези

Вам на деякий час може здатися, що проблеми, що виникли з новим проектом, можуть звести його нанівець. Можливо, ви перенервували і тому неадекватно реагуєте на події. Якщо вдасться пережити цей напружений етап, уникнути скандалу зі своїми друзями та подолати інші перешкоди на шляху, успіх вам забезпечений. Плани можуть змінитися. Не виключено, що дуже пощастить у здійсненні таємних задумів. Зірки пророкують вам неймовірні пропозиції.

Скорпіон

Один із «чистих» днів. Відзначений гармонією та душевною рівновагою. Життєвий потенціал знаходиться на низькому рівні. День кохання, нових знайомств. Добре працювати з діловими паперами, намагатися досягти прориву у сфері професійної діяльності, звертатися до начальства з діловими пропозиціями. Сприятливі прогулянки на відкритому повітрі, спілкування з вогнем, творча робота. Ймовірно, на вас чекають ділові та особисті побачення, а також оформлення важливих паперів.

Стрілець

Сприятливе розташування зірок дозволить вам проявити свої здібності на різних теренах. Зростають успішність, комунікабельність, швидкість реакції. Ймовірний фінансовий підйом для чоловіків-Стрільців, які займаються навчанням, викладацькою, комерційною чи кооперативною діяльністю. Сьогодні ви зможете з неймовірною легкістю отримати те, що раніше видавалося недоступним. Розум та інтуїція допоможуть вам вийти зі складної ситуації. Жінок-Стрільців несподівані проблеми можуть змусити неабияк попрацювати. Можливі фінансові втрати чи розрив відносин із партнером.

Козеріг

Ймовірно, на вас чекає успіх у сфері професійної діяльності. Не виключено, що сьогодні ви отримаєте гарні ділові пропозиції. Близька людина може дати слушну пораду, або команда однодумців, яка діє разом з вами, знайде можливість успішного продовження бізнесу. Ті, хто обмірковує новий діловий проект, мають заручитися схваленням його з боку впливових осіб. Звернення по будь-яку фінансову підтримку будуть сьогодні задоволені. День вдалий для накопичення грошей, для продовження раніше розпочатих справ та досягнення цілей. Ймовірно, сьогодні вам буде потрібно прийняття важливих рішень.

Водолій

Фінансове становище вкрай нестійке: реальність не відповідає вашому уявленню про неї. Тому уникайте великих покупок, обмежте витрати, дбайливіше ставтеся до речей. Несподівана звістка змусить вас переглянути плани на найближчі дні. День сприятливий для подорожей, відпочинку у лісі біля вогнища чи на березі водойми. Увечері можливі досить сильні головні болі, тому купіть потрібні пігулки та постарайтеся менше сидіти біля екрану телевізора.

Риби

Напружений день, який пройде під знаком перевірки життєвих принципів та світогляду. Не виключено тягар нових клопотів чи обов'язків. Неприємні повідомлення або помилкова інформація можуть призвести до помилок і непорозумінь у роботі. Ймовірні фінансові втрати. Необхідно виключити невиправдані витрати або згадати свої фінансові зобов'язання. Зірки рекомендують правильно розпланувати час.

Раніше астрологи назвали чотири знаки зодіаку, у яких в січні буде найбільше шансів досягти успіху в діловій та грошовій сферах.

Також у чотирьох знаків є шанс все погане залишити у році, що минає, і зустріти рік Чорного Водяного Кролика оновленими і готовими до нових звершень.

Фото Pixabay

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