Астрологи назвали чотири знаки зодіаку, які мають шанс розбагатіти в січні-2023

Астрологи, які раніше склали гороскоп на поточний тиждень, розповіли, у представників яких знаків Зодіаку в січні буде найбільше шансів узяти гору в діловій та грошовій сфері життя.

Лев

Левам найбільше допомагатиме Марс, тому ці люди стануть максимально продуктивними у плані просування нових ідей. Червона планета допоможе їм стати кращими у плані лідерських якостей характеру, що надасть істотну підтримку тим, хто обіймає високі посади. Всі три основні і найсильніші планети цього місяця в цілому будуть дуже сильно допомагати Левам, тому вони отримають універсальну підтримку у всіх сферах, які прямо або опосередковано пов'язані з грошима і роботою, пише slovofraza.com.

Терези

Терези отримають мінімум користі від Марса, але вже з перших чисел січня будуть сповнені життєвої енергії завдяки Венері, яка є для них одним з головних покровителів. Меркурій теж дуже корисний для цих людей, тому вони зможуть продемонструвати весь свій потенціал у другій половині місяця, але через Венеру набагато раніше за інших зможуть вклинитися в робочий ритм. Це забезпечить їх суттєвою форою.

Козеріг

Козерогів можна сміливо назвати найуспішнішими людьми цього місяця. З перших днів січня Венера допомагатиме їм займатися справами без утоми. Меркурій і Марс, які підключаться до цього плану пізніше, також нестимуть у собі масу позитивної енергії. Особливо це стосується Марса, який є для Козерогів найголовнішою планетою з усіх. Люди, народжені під керівництвом цього Земного Знака, опиняться у сильній позиції. У них буде дуже потужна інтуїція, багато мотивації та нових можливостей. У січні їм просто не можна сидіти без діла.

Водолій

Водоліїв, як і Левів, чекаємо на універсальну та збалансовану допомогу всіх трьох планет. Це буде дуже стабільний і сприятливий місяць, коли можна розпочинати нові справи, братися за якісь старі проекти. Астрологи радять лише запастися терпінням та не прибирати ногу з педалі газу.

Як писали «ФАКТИ», раніше ясновидиця назвала три знаки зодіаку, яким пощастить у 2023 році.

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