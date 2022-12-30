Віталій Кім зізнався, що викинув у смітник 5 тисяч доларів

Очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, фото якого у різнокольорових шкарпетках стало мемом, зізнався, що йому пропонували за ці шкарпетки значну суму коштів.

В інтерв'ю виданню «Новини N» він розповів, що після публікації фотографії не очікував на такий ажіотаж.

«Я ніяк не очікував такого ажіотажу. Мені ці шкарпетки потім навіть продати пропонували, добрі гроші давали — п'ять тисяч доларів», — сказав він та додав, що не пристав на цю пропозицію, бо на той час вже їх викинув.

Фото Віталія Кіма

Ця фотографія з'явилася на сторінці Кіма у соцмережах, коли місто піддавалося жорстким обстрілам на початку вторгнення росіян в Україну, та швидко стало мемом.

Нагадаємо, що наприкінці березня росіяни вдарили ракетою по Миколаївській ОДА. Тоді загибло багато людей, одна з секцій будівлі була зруйнована. У тому числі зачепило й кабінет Кіма.

Фото зі сторінки Віталія Кіма у соцмережах

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