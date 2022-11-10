За кілька годин до офіційного повідомлення про початок виведення окупаційних військ з Херсону голова Миколаївської військової адміністрації Віталій Кім спрогнозував звільнення міста.

— Ми найбільше чекаємо цього, — заявив Віталій Кім в інтерв’ю Інні Золотухіній. - Ситуація в Миколаєві складна, але контрольована. Сьогодні ось вже третя повітряна тривога, але добре, що без прильотів.

— За 9 місяців війни скількох людей втратила область?

— Маємо 1470 постраждалих, з них 459 дорослих і 11 дітей загинули.

— Як вдається підтримувати порядок в місті та області?

— Важко, але вдається. По області велику роль грають голови РДА, по місту — команда мера. Усі стараються тримати порядок. В місті в доступі є тільки технічна вода. Питну ми постійно підвозимо. І чекаємо, поки наші ЗСУ відіб’ють у ворога Херсон та будемо відновлювати трубу з питною водою для Миколаєва. Електроенергія та газ у місті є. А от в окупованих районах та в зоні бойових дій відключено 28 тисяч абонентів, це близько 5% від усіх споживачів.

— Наскільки Миколаївщина забезпечена гуманітарною допомогою?

— Не обділені. Нам суттєво допомагають зарубіжні партнери, Офіс президента, Кабінет міністрів. Також обласний гуманітарний штаб своїми силами формує стратегічний запас на зиму. Крім цього, діє 7 волонтерських штабів, які допомагають людям. Звичайно, потік допомоги значно зменшився, люди втомилися, але поки нам вистачає і ми дякуємо за те, що є.

— У ці хвилини вся Україна чекає звільнення Херсону…

— Ми чекаємо найбільше з першого дня деокупації сусіднього міста. Я впевнений, що зовсім скоро український прапор замайорить над Херсоном. Щонайдовше, це протягнеться до нового року.

— Сьогодні усі російські пропагандисти працюють на херсонському напрямку. До чого вони готуються?

— Можу озвучити своє суб’єктивне бачення: вони збираються знімати фейковий фільм, як Херсон обороняє цивільне населення, при цьому вони переодягають свої боєздатні сили у цивільний одяг, заселяють ними цивільні будинки. А мобілізованих місцевих жителів примушують копати окопи. Вони збираються живою силою стримувати наші війська.

— Там є загородзагони?

— Я вам більше скажу, там є кілька рівнів цих загороджувальних загонів: загородзагони для загородзагонів. Тому що на 9-му місяці війни у більшості російських солдатів виникає запитання: за що ми воюємо та за що нас калічат? І хоча в полоні вони вже поводяться чемно, але маємо пам’ятати: полонений — це той самий окупант, в якого щось пішло не так.

— Чи варто у найближчий місяць чекати на загострення ситуації та нові обстріли?

— Обстріли будуть саме по критичній інфраструктурі, щоб схилити нас до перемовин. А по всій лінії фронту у нас буде загострення з вектором по Криму й Краснодарському краю.

— Ви вірите у звільнення Криму?

— Я впевнений в цьому. Це лише питання часу.

— Кирило Буданов вже навіть називає конкретні терміни…

— Він рідко помиляється, тому я впевнений, що так і буде.

— Як ви знімаєте стрес?

— Намагаюсь його не накопичувати! Але головне — це моя родина, друзі, спорт — я граю у волейбол. Маю ще два мотоцикли, серйозно займаюсь ендуро. Але зараз не їжджу, бо вони голосно ревуть, схожі на звук «шахідів».

— Перебуваючи фактично на лінії фронту та утримуючи оборону мирного міста, що б ви сказали українцям?

— Ми тут якось звикли до війни, хоча надстрашно втрачати людей. А центр і захід України, здається, забули, що в країні йде війна. Тому хочу порадити не забувати, що війна триває і попереду стоять хлопці, які гинуть. Тому кожен повинен щось робити на своєму місці, аби наближати нашу спільну Перемогу.

Нагадаємо, наприкінці жовтня Віталій Кім прокоментував евакуацію рашистами мирних мешканців з окупованого Херсона.

Фото у заголовку: стоп-кадр з ютуба

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