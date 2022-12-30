Замість Рузвельта та Черчілля сьогодні ми бачимо на Заході переляканих менеджерів, які не здатні приймати історичні рішення, — Гаррі Каспаров

Екс-чемпіон світу з шахів та російський громадський діяч Гарі Каспаров вважає завданням цивілізованого світу є розгром російського угруповання та звільнення всіх окупованих територій.

«Україна сьогодні — флагман вільного світу. І будь-яка нормальна людина, незалежно від її політичних уподобань, це розуміє. Але одна річ — віддавати обов'язок героїзму українців та лідерству президента Зеленського, а інша — підкріплювати свої слова реальними діями. Я не думаю, що існують серйозні проблеми з наданням Україні військової та матеріальної допомоги з боку США у нинішніх обсягах. Проблема в тому, що всередині самої американської адміністрації, за всіма красивими словами та усмішками, досі ховається невпевненість у тому, якими є стратегічні цілі цієї війни. Досі точаться розмови про «мирне врегулювання» за рахунок українських територій. Зрозуміло, ніхто змусити Україну на таке піти не може, але сам факт, що такі розмови ведуться, означає, що Америка поки що не готова до постачання озброєнь, здатних переламати ситуацію, принести швидку перемогу ЗСУ та зупинити кровопролиття.

Заяви Байдена є досить туманними. Його красиві слова про підтримку України мають бути підкріплені постачанням далекобійної зброї, танків і літаків, але цього досі не відбувається. В основі такої політики лежить страх того, що станеться у разі розгромної перемоги України та поразки росії. Американців панічно лякає неконтрольоване занурення росії у хаос, початок процесу розпаду, непередбачувана ситуація на Далекому Сході та потенційне різке посилення Китаю. На мій погляд, більшість цих страхів є фантомними. Якщо Захід займе принципову позицію, російська еліта опиниться перед простим вибором: або повністю лягти під Китай і стати китайською провінцією, або спробувати за будь-яку ціну випросити прощення у Європі, виплативши репарації і видавши військових злочинців. І я думаю, що для більшості вибір буде очевидним.

Але для того, щоб це сталося, потрібні лідери на Заході. Потрібні такі особистості, як Рузвельт і Черчілль. Замість них бачимо розгублених і переляканих менеджерів, нездатних приймати історичні рішення.

Завдання всього вільного світу — це тотальний розгром російського військового угруповання та звільнення всіх окупованих територій України, включаючи, зрозуміло, Крим та Севастополь. Будь-яка поступка Путіну у територіальному питанні не буде перемогою України. Це буде компроміс, який стане запорукою нової великої війни. Зволікання з наданням озброєнь безглуздо. Настав час усвідомити, що настав той момент, коли відступати нікуди", — написав він.

Матеріали, розміщені у рубриці «Блоги», відображають власну думку автора та можуть не співпадати з позицією редакції.

197

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram