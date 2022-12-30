«Зачарував світ, зупинив війну»: опубліковано прощальний лист Пеле

29 грудня пішов із життя Король футболу Пеле. Останній рік легендарний футболіст боровся з раком кишечника, але хвороба виявилася сильнішою.

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Того ж дня рідні Пеле на його сторінці в Instagram, що має майже 15 млн підписників, було опубліковано прощальний лист. «Натхнення та любов ознаменували шлях Короля Пеле, який сьогодні мирно помер, — йдеться в повідомленні. — У своїй подорожі він зачарував світ своїм спортивним генієм, зупинив війну, робив соціальні вчинки по всьому світу. Він поширював те, що вважав панацеєю від усіх наших проблем — любов. Його послання сьогодні стає спадщиною майбутніх поколінь. Любов, любов та ще раз любов. Назавжди».

Свої співчуття висловлюють зірки футболу по всьому світу.

Криштіану Роналду: «Мої глибокі співчуття всій Бразилії та, зокрема, сім'ї містера Едсона Арантіса ду Насіменту. Простого „прощавай“ вічному королю Пеле буде недостатньо, щоб висловити біль, який охоплює у цей момент весь футбольний світ. Натхнення для стількох мільйонів, зразок учора, сьогодні, назавжди. Прихильність, яку він завжди виявляв до мене, була взаємною у всіх моментах, які ми поділяли, навіть на відстані. Він ніколи не буде забутий, і пам'ять про нього буде вічно жити в кожному з нас, шанувальників футболу. Спочивай із миром, король Пеле».

Кіліан Мбаппе: «Король футболу залишив нас, але його спадщина ніколи не буде забута. Спочивай із миром, король».

Андрій Шевченко: «Твою спадщину завжди пам'ятатимуть. Співчуття всій родині, спочивай із миром».

Роналдо: «Унікальний. Геніальний. Технічний. Творчий. Неперевершений. Він залишає нас сьогодні, не залишаючи водночас вершину. Один такий король футболу. Найвеличніший гравець усіх часів. Сум від прощання змішаний із величезною гордістю від такої історії. Твоя спадщина виходить за межі поколінь. Так ти житимеш далі. Дякую, Пеле. Спочивай із миром».

Неймар: «До Пеле «10» було просто цифрою. Я прочитав десь цю фразу, в якийсь із моментів мого життя. Але це чудове твердження неповне. Я сказав би, що до Пеле футбол був просто спортом. Пеле змінив усе. Він перетворив футбол на мистецтво, розвагу. Він дав право голосу бідним, темношкірим, і головне — показав Бразилію. Футбол та Бразилія підняли своє значення назавжди завдяки королю! Він пішов, проте його магія залишається. Пеле — це назавжди!«

Ліонель Мессі: «Спочивай із миром, Пеле».

Роберт Левандовські: «Спочивай із миром, чемпіоне! На небесах засяяла нова зірка, а футбольний світ втратив свого героя».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у Бразилії виготовили золоту труну із зображенням Пеле.

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