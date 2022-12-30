Можливий замах на Зеленського у січні та загострення на фронті у травні: «воєнний» гороскоп на 2023 рік від відомого астролога

Відомий астролог Ольга Медвецька, яка раніше дала прогноз щодо подій на фронті, вважає, що новий 2023 рік розпочнеться для України з небезпеки.

«Починається 2023 з небезпеки для України вже 1−2 січня. Також у першому місяці небезпека буде в районі 28−29 чисел. Проте це не означає, що буде багато жертв. Але противник буде планувати на ці дні посилити зброєпад (тобто коли ракети падають, шахеди і тд). Далі звертаємо увагу на ретроградність Меркурія та Марса. Через них усі просування вперед будуть повільними та з перешкодами. Це стосується як буденних справ, так і руху на фронті. Проте таке положення цих планет має і позитивний вплив в нашому випадку — є шанси на повернення втраченого (тобто земель), а також на здійснення давно обіцяного (постачання зброї). Вказані планети розвернуться в прямий рух в другій половині січня, тож з 18.01 реалізовувати задумане стане легше», — вважає вона.

На думку астролога, до 18 січня Україну намагатимуться схиляти до переговорів.

«Поблизу 20-х чисел січня, скоріш за все, буде спроба нового прориву рашки чи іншої ескалації, або замах на президента України. Але їм дуля, нічого не вийде. Небезпеку і випробування для нашого народу очікуємо також поблизу 28.01. Наступний період підвищеної небезпеки буде близько 10.02 (приблизно з 5 по 15) через з’єднання Меркурій-Плутон — це аспект великої небезпеки з повітря, а також ушкодження засобів комунікацій, а також ушкодження транспортних засобів і транспортних шляхів. Проте з великою вірогідністю цю атаку буде успішно відбито. Далі ескалаційний момент буде на початку березня через квадрат Сонце-Марс і квадрат Марс-Нептун. Можуть знову підійматися теми хімічної зброї чи інших заборонених видів, а також ведення війни обманним шляхом чи з провокаціями», — прогнозує Медвецька.

Вона передбачає, що з середини березня українці відчують полегшення свого становища через поступове покращення енергетичної ситуації в країні.

«Небезпеку вбачаю також у квітні (і квадрат Меркурій-Плутон, і сонячне затемнення (20.04) у Тельці — знакові України. Напевно, найбільш неспокійним і запеклим у 2023 році будк травень: місячне затемнення 5.05 (до того ж воно також буде у Тельці), квадрат Місяць-Юпітер (це дає збільшення агресивності ведення бойових дій), і квадрат Юпітер-Плутон (ще більше небезпеки у війні, багато смертей у цей період), опозиція Марс-Плутон», — пише астрологиня.

Медвецька впевнена, що все це свідчить про розгортання масованих та принципових військових дій.

«Це повинно бути щось грандіозне і дуже серйозне. Але якщо накласти точку місячного затемнення (яке продиктує хід подальших подій цього місяця і як мінімум найближчих 6 місяців) на натальну карту України, то ми побачимо, що вся бурхливість подій буде на користь України. На жаль, я не знаю, що це буде, але 99,9%, що щось кармічно обумовлене і позитивне для нас. Хоча той шлях буде зовсім непростим», — прогнозує астрологиня.

Також вона вважає, що проходження планетою Сатурн знаку Риб може мати малоприємні моменти до 2025 року.

«Проте втішним є те, що на момент входу в знак Риб Сатурн не має напружених аспектів, а це означає прямо протилежні наслідки на рівні подій. А саме — звільнення політв’язнів та репресованих, розкаяння фігур світового значення у скоєних помилках та гріхах, допомога нужденним на глобальному законодавчому рівні і закінчення авторитаризму», — вважає Медвецька.

За її прогнозом весною 2023 року можливі революції у різних країнах, в тому числі в росії.

«Також в період з кінця березня по 1.05 у світі почнуться революційні настрої, спрямовані на повалення єдиновладдя. Проте, чи розгоряться справжні революції у цей період, чи вже після 2023 року — залежить від багатьох чинників. Ця тенденція торкнеться і нашої агресивної притрушеної сусідки. Кінець червня теж несе потенційну небезпеку через квадрат Марс-Уран. Можливо будуть погрози ядеркою чи можлива нова ескалація», — передбачає Медвецька.

Вона повідомила також, що 12 червня 2023 року Плутон стане ретроградним і повернеться до знаку Козерогу, а це значить повернення тоталітаризму. Також в цей період можливе завершення війни.

«До того ж! Обов’язково треба тримати фокус уваги на тому, що планета удачі і розширення Юпітер з 16.05 перебуватиме у знакові України — у Тельці. Це дуже хороша тенденція для нашої держави і свідчить про успіхи та розширення наших кордонів (це не означатиме захоплення чужого, а повернення свого, бо Юпітер у Тельці зовсім не про експансію)», — вважає астрологиня.

Як писали «ФАКТИ», раніше астролог-таролог розповіла, як рф спробує обдурити українців.

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