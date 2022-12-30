«Нафтогаз» запроваджує новий тариф для однієї з категорій українців: скільки потрібно буде платити

Компанія «Нафтогаз України», яка постачає споживачам газ за ціною 7,96 гривень за куб. м., до кінця опалювального сезону здійснюватиме газопостачання деяких споживачів за спеціальною ціною.

Йдеться про підприємства, установи та організації, на балансі яких перебувають гуртожитки або інші житлові будівлі, у яких постійно або тимчасово проживають побутові споживачі. В компанії підкреслили, що до 31 березня 2023 року, тариф на газ для гуртожитків становить 7420 гривень з урахуванням ПДВ за 1000 куб. м. (без урахування тарифу на послуги з транспортування природного газу для точки виходу та коефіцієнта, який застосовується у разі замовлення потужності на добу наперед).

Основна умова постачання газу таким організаціям — письмове звернення до газопостачальної компанії та надання довідки, яка підтверджує перебування на їхньому балансі гуртожитку або інших житлових будівель. Відповідний пакет документів необхідно направити на поштову адресу: 25009, м. Кропивницький, отримувач «ТОВ «ГК «Нафтогаз України» або на [email protected]

Раніше у «Нафтогазі» розповідали, як передати показання лічильників за умови відсутності світла. Зокрема, можна завітати в офіс вашого облгазу; звернутися на гарячу лінію облгазу або скористатися скриньками для прийому показань.

Фото Pixabay

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