До 10 грн. за кубометр: постачальники назвали ціни на газ для населення

У грудні 2022 року річні тарифні плани на газ пропонують дев'ятьох постачальників. Їх ціни коливаються від 7,70 до 10 гривень за кубометр, повідомляє РБК-Україна, проаналізувавши пропозиції компаній.

Так, державний газопостачальник «Нафтогаз України», частка якого на ринку зараз сягає 98%, встановив ціну на рівні 7,96 гривень за куб. м, тоді як решта його конкурентів, за винятком двох компаній, пропонують ціну ресурсу вище:

«Прикарпатий енерго трейд» — 7,98 гривень за куб. м;

«Полтавагаз збут» — 7,99 гривень за куб. м;

«Львівенергозбут» — 8,20 гривень за куб. м;

«Київські енергетичні послуги» (YASNO) — 8,46 гривень за куб. м;

«Дніпровські енергетичні послуги» (YASNO) — 8,46 гривень за куб. м;

«СвітлоГаз» — 9,99 гривень за куб.м.

Дешевше, ніж у «Нафтогазу», газ обіцяють поставити компанії «Еру Людям» (7,70 гривень за куб. м) та «Енерджі трейд груп» (7,799 грн.).

Нагадаємо, раніше в «Нафтогазі» не виключили, що через удари російських загарбників по об'єктах критичної інфраструктури України, а також недостатню кількість газу в підземних сховищах Києву доведеться докуповувати газ за кордоном, щоб пройти опалювальний сезон.

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