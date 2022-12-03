До 10 грн. за кубометр: постачальники назвали ціни на газ для населення
У грудні 2022 року річні тарифні плани на газ пропонують дев'ятьох постачальників. Їх ціни коливаються від 7,70 до 10 гривень за кубометр, повідомляє РБК-Україна, проаналізувавши пропозиції компаній.
Так, державний газопостачальник «Нафтогаз України», частка якого на ринку зараз сягає 98%, встановив ціну на рівні 7,96 гривень за куб. м, тоді як решта його конкурентів, за винятком двох компаній, пропонують ціну ресурсу вище:
- «Прикарпатий енерго трейд» — 7,98 гривень за куб. м;
- «Полтавагаз збут» — 7,99 гривень за куб. м;
- «Львівенергозбут» — 8,20 гривень за куб. м;
- «Київські енергетичні послуги» (YASNO) — 8,46 гривень за куб. м;
- «Дніпровські енергетичні послуги» (YASNO) — 8,46 гривень за куб. м;
- «СвітлоГаз» — 9,99 гривень за куб.м.
Дешевше, ніж у «Нафтогазу», газ обіцяють поставити компанії «Еру Людям» (7,70 гривень за куб. м) та «Енерджі трейд груп» (7,799 грн.).
Нагадаємо, раніше в «Нафтогазі» не виключили, що через удари російських загарбників по об'єктах критичної інфраструктури України, а також недостатню кількість газу в підземних сховищах Києву доведеться докуповувати газ за кордоном, щоб пройти опалювальний сезон.146
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