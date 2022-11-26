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У «Нафтогазі» навчили українців, як передавати дані лічильника та платити за газ за відсутності електрики

15:03 26 листопада 2022
Лічильник газу

В умовах жорсткої економії електроенегрії, коли світло в оселях може з'являтися лише на кілька годин, в компанії «Нафтогаз України» дали рекомендації громадянам щодо того, як передавати дані лічильників та сплачувати за газ.

В компанії розповіли, що сплатити за газ та передати показання лічильника в таких умовах можна кількома способами:

  • завітати в офіс вашого облгазу;
  • звернутися на гарячу лінію облгазу;
  • скористатися скриньками для прийому показань.

В останньому випадку потрібно вказати не лише поточні показники, а й попередні дані личильника, а також особовий рахунок в облгазі та прізвище, ім'я та по-батькові.

Заплатити через газ можна:

  • через платіжні термінали самообслуговування;
  • у будь-якому відділенні банку;
  • через відділення «Укрпошти» або «Нової пошти».

У «Нафтогазі» зазначили, що при оплаті необхідно вказати номер особового рахунку і реквізити компанії:

ТОВ «ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ»
ЄДРПОУ: 40 121 452
IBAN: UA893004650000000260323012042
в АТ «Ощадбанк» м. Києва
МФО 300 465

Раніше фахівці-енергетики давали поради, як убезпечити побутову техніку при раптових відключеннях світла.

Фото Pixabay

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