У «Нафтогазі» навчили українців, як передавати дані лічильника та платити за газ за відсутності електрики
В умовах жорсткої економії електроенегрії, коли світло в оселях може з'являтися лише на кілька годин, в компанії «Нафтогаз України» дали рекомендації громадянам щодо того, як передавати дані лічильників та сплачувати за газ.
В компанії розповіли, що сплатити за газ та передати показання лічильника в таких умовах можна кількома способами:
- завітати в офіс вашого облгазу;
- звернутися на гарячу лінію облгазу;
- скористатися скриньками для прийому показань.
В останньому випадку потрібно вказати не лише поточні показники, а й попередні дані личильника, а також особовий рахунок в облгазі та прізвище, ім'я та по-батькові.
Заплатити через газ можна:
- через платіжні термінали самообслуговування;
- у будь-якому відділенні банку;
- через відділення «Укрпошти» або «Нової пошти».
У «Нафтогазі» зазначили, що при оплаті необхідно вказати номер особового рахунку і реквізити компанії:
ТОВ «ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ»
ЄДРПОУ: 40 121 452
IBAN: UA893004650000000260323012042
в АТ «Ощадбанк» м. Києва
МФО 300 465
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Фото Pixabay204
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