39.97 / 40.83 41.76 / 42.85
Київ: +4
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

«Лапша для своєї аудиторії»: у ЗСУ прокоментували заяву міноборони росії про «нескінченні» «Калібри»

16:37 30 грудня 2022
Юрій Ігнат

Твердження російських загарбників про те, що «Калібри» нє закінчаться ніколи, яке прозвучало вчора під час масованого обстрілу України, — це дезінформація, розрахована на внутрішню авдиторію. Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в етері національного телемарафону.

«Це лапша лапшинна для власної аудиторії. Це зрозуміло. Вони ж не скажуть, що Захід і українські ЗМІ рахують „Калібри“, ще на 3 удари, ще на 2… Вони ж повинні своєму електорату говорити, що будуть робити „Калібри“ до кінця своїх днів. А що з виробництвом, наскільки воно встигає, чи може щось статись на тому виробництві?.. Чи можуть санкції (вже 9-тий пакет) повпливати так, щоби не лише „Калібри“, а й цивільна авіація і все решта, нафтодобувна галузь їхня зупинилася… звичайно що можуть. Питання в контролі за тими санкціями, якщо вони дійсно запрацюють, то це буде кінець економіки країни-агресора», — зазначив він.

Як писали «ФАКТИ», раніше військовий експерт визнав результативність нещодавніх ударів ЗСУ по російських аеродромах, зазначивши, що вони призвели до того, що рф 29 грудня вимушено застосувала тактичну авіацію замість стратегічних бомбардувальників.

71

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Гривні

У ПФУ розповіли, чи виплатять українцям січневу пенсію до Нового року

Віталій Кім

Віталій Кім зізнався, що викинув у смітник 5 тисяч доларів

Банкомат

За зняття готівки у банкоматі доведеться заплатити: українцям готують податковий «сюрприз»

котлети

Просто тануть у роті: готуємо «Мамині котлети»

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту