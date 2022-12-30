«Лапша для своєї аудиторії»: у ЗСУ прокоментували заяву міноборони росії про «нескінченні» «Калібри»

Твердження російських загарбників про те, що «Калібри» нє закінчаться ніколи, яке прозвучало вчора під час масованого обстрілу України, — це дезінформація, розрахована на внутрішню авдиторію. Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в етері національного телемарафону.

«Це лапша лапшинна для власної аудиторії. Це зрозуміло. Вони ж не скажуть, що Захід і українські ЗМІ рахують „Калібри“, ще на 3 удари, ще на 2… Вони ж повинні своєму електорату говорити, що будуть робити „Калібри“ до кінця своїх днів. А що з виробництвом, наскільки воно встигає, чи може щось статись на тому виробництві?.. Чи можуть санкції (вже 9-тий пакет) повпливати так, щоби не лише „Калібри“, а й цивільна авіація і все решта, нафтодобувна галузь їхня зупинилася… звичайно що можуть. Питання в контролі за тими санкціями, якщо вони дійсно запрацюють, то це буде кінець економіки країни-агресора», — зазначив він.

Як писали «ФАКТИ», раніше військовий експерт визнав результативність нещодавніх ударів ЗСУ по російських аеродромах, зазначивши, що вони призвели до того, що рф 29 грудня вимушено застосувала тактичну авіацію замість стратегічних бомбардувальників.

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