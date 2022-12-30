Майже весна: на Новий рік українцям пообіцяли до +14

За прогнозами синоптиків, нинішня зима не має бути дуже холодною. Принаймні поки що ці прогнози збуваються — на новорічні свята очікується плюсова температура.

Як повідомляє синопткиня Наталія Діденко, у суботу, 31 грудня в Україні впродовж дня очікується +3+9 градусів, на Сумщині, Харківщині, Полтавщині, Луганщині — до +1+4 градусів. У південній частині та західних областях буде до +7+12 градусів.

«У нічні години в більшості областей України від 2 тепла до 3 морозу, десь на околицях може бути нижче. Невеликий дощ, ймовірно, з мокрим снігом, найближчої ночі передбачається на Сумщині, Харківщині, Полтавщині, Луганщині. Ще у Карпатах та навколокарпатських районах — завтра також місцями опади. На решті території України — без істотних опадів, а на півдні, південному сході та подекуди в центрі навіть може бути сонечко», — прогнозує Діденко.



А у неділю, 1 січня, стане ще тепліше: протягом дня очікується до +7+14 градусів, у східній частині — до +5+9 градусів.



За прогнозами синопткині, в новорічну ніч на Чернігівщині та Сумщині переважатиме суха погода, а вдень на Луганщині та Харківщині можливі невеликі опади.

У Києві 31 грудня та 1 січня — без опадів. У суботу — вночі близько нуля, вдень до +4+6 градусів. А 1 січня вночі близько +5 градусів, вдень — до +10+12 градусів.

Раніше в Укргідрометцентрі прогнозували, що у січні 2023 року середня місячна температура в Україні прогнозується у межах 0−5 градусів морозу, у Криму — +1+2 градуси, що на 1−1,5 градуса вище за норму. У східних та північно-східних областях — близько до норми.

Фото Pixabay

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