Важлива кожна деталь: як правильно загадувати бажання у новорічну ніч

Новий рік — найкращий час для того, щоб змінювати життя на краще та загадувати бажання. Причому у новорічну ніч можна попросити у Всесвіту що завгодно — від маленьких сюрпризів та допомоги у здійсненні планів до отримання спадщини від загадкової «американської бабусі».



Втім, щоб бажання збулося, його потрібно правильно загадати. Езотерики назвали правила, які з цим допоможуть, пише ТСН.



Одне з найважливіших правил — не потрібно вживати частку «не» під час формулювання бажання.

Щоб отримати гроші, не слід просити конкретної суми. А краще розписати, на що вони будуть витрачені.

З настанням Нового року потрібно встигнути написати на папері бажання, спалити папір, попіл розмішати ув келиху з шампанським та випити. Тоді бажання обов'язково здійсниться.

Чим простіше й зрозуміліше сформульоване бажання, тим швидше воно буде прийнято до виконання Всесвітом.

Найважливіше при загадуванні бажання — внутрішня віра. Все можна отримати, коли справді віриш в успіх.

Бажати потрібно максимально. Бажання повинні мати термін виконання. Якщо мрії потрібен час на реалізацію, це краще вказати у формулюванні бажання.

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