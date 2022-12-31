Повторне вторгнення рф з білорусі: австрійський аналітик пояснив, чого добивається путін подібними чутками

Незважаючи на те, що окупанти збільшили чисельність особового складу в білорусі до більш ніж 10 тисяч осіб, цієї кількості терористів недостатньо для нового наступу на Україну.

Про це у своєму блозі написав австрійський військовий експерт Том Купер.

«За словами голови Державної прикордонної служби України, чисельність військ зс рф, дислокованих усередині білорусі, збільшилася приблизно до 10 200 осіб. Цього замало для будь-якого нового наступу», — зазначив аналітик.

Втім, диктатор путін переслідує певні цілі, розміщуючи свої війська в білорусі.

На думку Купера, вказаної вище кількості терористів достатньо, щоб тримати українців у напрузі та змусити Генеральний штаб ЗСУ притримувати кілька бригад, замість того, щоб посилати їх як підкріплення на Донбас.

Нагадаємо, президент країни-агресора рф владімір путін хоче розмістити ядерну зброю на території Білорусі, яка раніше стала плацдармом для повномасштабного нападу на Україну. Для цього фактично залишилося зробити один крок.

Нині на території сусідньої держави вже перебувають зенітно-ракетні комплекси «Іскандер», які потенційно здатні нести ядерні боєголовки.

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