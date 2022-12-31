Доплати до пенсії у розмірі 500 грн: хто має отримувати їх щомісяця
В Україні деяким категоріям пенсіонерам мають бути щомісячні доплати до пенсії. Йдеться, зокрема, про людей похилого віку 70, 75 та 80 років.
Юристи нагадали, що відповідно до постанови Кабміну від
Водночас цією постановою також передбачено встановлення щомісячної компенсаційної виплати особам, яким виповнилося 75 років до досягнення 80-річного віку за дотримання вищевказаних умов у розмірі до 400 гривень.
Таким чином, особі, якій виповнюється 80 років, розмір щомісячної компенсаційної виплати зросте з 400 до 500 гривень, тобто збільшиться на 100 гривень.
Після березневої індексації було перераховано й розмір вікової надбавки. Нині він становить для пенсіонерів віком 75 років — 456 гривень, а для пенсіонерів віком 80 років — 579. Доплата для пенсіонерів віком 70 років становить 300 гривень, ця сума буде індексуватися у 2023 році.100
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