Доплати до пенсії у розмірі 500 грн: хто має отримувати їх щомісяця

В Україні деяким категоріям пенсіонерам мають бути щомісячні доплати до пенсії. Йдеться, зокрема, про людей похилого віку 70, 75 та 80 років.

Юристи нагадали, що відповідно до постанови Кабміну від 16.09.2020 № 849 особам, яким виповнилося 80 років й більше, встановлюється щомісячна компенсаційна виплата у розмірі до 500 гривень у межах зазначеного розміру.



Водночас цією постановою також передбачено встановлення щомісячної компенсаційної виплати особам, яким виповнилося 75 років до досягнення 80-річного віку за дотримання вищевказаних умов у розмірі до 400 гривень.

Таким чином, особі, якій виповнюється 80 років, розмір щомісячної компенсаційної виплати зросте з 400 до 500 гривень, тобто збільшиться на 100 гривень.

Після березневої індексації було перераховано й розмір вікової надбавки. Нині він становить для пенсіонерів віком 75 років — 456 гривень, а для пенсіонерів віком 80 років — 579. Доплата для пенсіонерів віком 70 років становить 300 гривень, ця сума буде індексуватися у 2023 році.

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