У суботу, 31 грудня, у Ватикані помер Бенедикт XVI. Понтифіку на спокої було 95 років. Як уже повідомляли «ФАКТИ», днями Папа Римський Франциск повідомив, що його попередник тяжко хворий і закликав молитися за Бенедикта.

Йозеф Ратцінгер народився 16 квітня 1927 року у селі Марктль-ам-Інн у баварській провінції. Його батько служив у жандармерії, всі члени сім'ї були глибоко релігійними людьми. 17-річним юнаком Йозеф у 1944 був призваний до лав вермахту. Після закінчення Другої світової війни він, як і його брат Георг, старший на три роки, вивчав теологію в університеті та став священником.

Наприкінці 50-х Ратцінгер став професором теології й дуже швидко завоював загальну повагу. Його просування нагору йшло досить швидко для католицької церкви. У 1977 році Йозеф став архієпископом Мюнхена і Фрайзінга та незабаром кардиналом.

У 1981 році Папа Іван Павло II запросив його до Ватикану. Там Ратцінгер став префектом Конгрегації доктрини віри. У дискусіях щодо таких гострих питань як реформи, церковне вчення, роль жінки в церкві, екуменічний процес він дотримувався суворого консервативного курсу.

У 2005 році Ратцінгер був обраний Папою Римським. Він взяв собі ім'я Бенедикта XVI. Вперше за майже 500 років на Святий престол зійшов німець. Це викликало гостру дискусію у всьому світі. Особливо палко обговорювався той факт, що Ратцінгер служив у лавах вермахту. Найзатятіші противники нового понтифіка називали його нацистом.

«Кардинали обрали мене. Простого і скромного творця у винограднику божому», — з такими словами кардинал Ратцінгер виступив із балкона собору Святого Петра у Ватикані 19 квітня 2005 року. Його скромність одразу викликала безліч симпатій.

На Святому престолі Бенедикт XVI пробув менш як вісім років. У лютому 2013 року він зробив незвичайний крок — оголосив про свій відхід за станом здоров'я. Він став першим з 1415 року Папою Римським, який добровільно зрікся престолу.

Його наступником став Франциск. Новий понтифік відчував глибоку повагу до Бенедикта і неодноразово публічно захищав його рішення піти на спокій.

Останні кадри з понтифіком на спокої були показані баварським телебаченням наприкінці 2019 року. На них Бенедикт уже не міг пересуватись самостійно і погано бачив. Голос його був слабкий. Востаннє він побував у Німеччині у червні 2020 року, щоб попрощатися в Регенсбурзі зі своїм братом Георгом, що помирав, та помолитися на могилі батьків. Через 10 днів відбулися похорони Георга Ратцінгера, але на них Йозеф приїхати вже не зміг.

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