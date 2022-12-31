Непростий період: поради Анжели Перл для всіх знаків зодіаку до 18 січня 2023 року

Ретроградний Меркурій з 29 грудня 2022 року по 18 січня 2023 року буде непростим періодом. Тому відомий австралійський астролог Анжела Перл, яка народилася в Україні, вирішила дати рекомендації для всіх знаків зодіаку, які допоможуть легше пережити важкий час і по можливості уникнути прикрощів.

Про це пише сайт 1+1.

Меркурій перейде у ретро-фазу, перебуваючи у сузір'ї Козерога. Це зрушить акценти у бік роботи. Прикрих помилок допоможуть уникнути уважності, обережності та відповідальності.

Овен

Ретроградний Меркурій не нашкодить тим, хто відповідально ставиться до своєї роботи. Період сприятливий для таких справ:

перевірка документів;

завершення старих завдань;

відновлення втрачених контактів.

Визнайте свої помилки. Вони притаманні всім, тому в них немає нічого ганебного. Головне — виправляти їх, а не доводити свою правоту.

Телець

Планета в ретро-руху розташовуватиметься у IX будинку. Він відповідає за поїздки та подорожі. Тому Тельці можуть вирушити в інше місто чи країну та скористатися новими перспективами. Підходящий період на навчання. Астролог радить нічого не боятися та налаштовуватись на позитив.

Близнюки

Головною сферою буде фінансова. Зверніть увагу на співвідношення доходів до витрат. Якщо у вас є кредит, подумайте про рефінансування. Це допоможе зменшити боргове навантаження на ваш бюджет. Ознайомтеся з фінансовими інструментами, дізнайтесь більше про інвестиції.

Рак

Астролог каже, що з 29 грудня до 18 січня очікується «повернення» у сфері відносин. Якесь закрите питання із партнером може знову стати актуальним. Можливе відновлення відносин із екс-бойфрендом.

Щоб уникнути неприємностей у майбутньому, враховуйте рекомендації Анжели Перл:

нічого не робіть з гарячого;

подумайте, якими ви бачите подальші стосунки;

визначтеся, що буде вам вигідно.

Дійте у своїх інтересах. Можливо, це призведе до розлучення. Однак невдовзі Ви зрозумієте, що так треба було зробити.

Лев

Займіться плануванням. Деякі цілі вже стали неактуальними, але ви продовжуєте на них витрачати час. Враховуйте усі нюанси. Є ризик втратити репутацію, особливо публічним Левам. Тому не йдіть на поводу у нагальних бажань.

Діва

Ретроградний Меркурій спричинить бажання почуватися комфортно і отримувати позитивні емоції. Не чиніть опір цьому. Дівам варто частіше балувати себе. Ходіть до затишних кафе, купуйте смачні десерти, читайте цікаві книги та зустрічайтеся з приємними людьми. Ви заслужили це. Чого не варто робити, то це концентруватися на проблемах. Інакше ви ризикуєте загнати себе у депресію.

Терези

Основні аспекти цього періоду пов'язані з місцем проживання.

Можливі ситуації, які чекають Терезів:

повернення на батьківщину;

переїзд у інше місто;

зустріч із людьми з минулого життя.

Деяким представникам знака пощастить укласти вигідний контракт. Це відкриє нові перспективи у професійній діяльності.

Скорпіон

Зосередьте свою увагу на спілкуванні. Вдалий період ведення переговорів. Але врахуйте, що укласти справді вигідну угоду вдасться лише після того, як Меркурій перестане бути ретроградним.

Стрілець

З 29 грудня до 18 січня на перший план вийдуть фінанси. З'явиться можливість поновитися на колишній посаді або знайти підробіток. Хтось із знайомих поверне борг. Гроші краще витратити на навчання. Стрільцям не варто зупинятись на своєму розвитку.

Козеріг

Не ставтеся серйозно до планування. Ретроградний Меркурій внесе свої корективи до вашого графіку на рубежі 2022 і 2023 років. Будьте готові до цього. Якщо потрібно ухвалити рішення, то не поспішайте.

Водолій

Астролог Анжела Перл радить нічого не планувати. У Водоліїв завершується черговий період життя. Важливо підбити підсумки та визначити нові цілі. Скоріш за все, вони зміняться. Події останнього часу змусили Водолєєв переглянути погляди на багато речей.

Риби

Доля подарує представникам знаку зустріч із людьми з минулого життя. Мабуть, ви побажаєте з кимось відновити спілкування. Ретроградний Меркурій підштовхне до цього рішення. У вас можуть з'явитись якісь сміливі плани. Не поспішайте втілювати їх. Залишіть це на потім, коли Меркурій вийде з ретро-фази.

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