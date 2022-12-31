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«Король перевернутий»: тарологиня спрогнозувала, у яких містах моживі «прильоти» у новорічну ніч (відео)

11:20 31 грудня 2022
карти

У Новорічну ніч в Україні ситуація буде відносно спокійною. Але росіяни все ж таки захочуть зіпсувати свято українцям — у деяких містах будуть ракетні атаки.

Таким прогнозом в етері YouTube-каналу PeopleLife поділилася тарологиня Ірина Клевер.

Експертка вважає, що на центр Києва навряд чи «наведуться» ракети чи «мобеди». У той же час околиці столиці будуть під загрозою.

«Бо все-таки карту „Король“ перевернуто», — пояснює експертка.

Крім того, продовжила Клевер, на Київ випала пряма карта «Справедливість». Це означає, що ніч пройде відносно рівно. А карта «Смерть» означає, що десь будуть бойові дії, буде голосно там, де було тихо.

«Але з огляду на те, що карта „Справедливість“ рівна, ситуація не вийде за межі…», — додала експертка.

Водночас у Харкові на новорічну ніч можливі «прильоти», такі плани у ворога є.

В інших містах країни також може бути неспокійно.

Нагадаємо, відомий астрологиня Ольга Медвецька вважає, що у січні 2023 року можливий замах на президента Зеленського, а у травні — загострення на фронті.

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