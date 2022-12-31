Настав час бити по ТЕЦ ворога: українці масово підтримують «бавовну» на енергетичній інфраструктурі росії (опитування)

Масовані атаки ворога на енергетичні об'єкти України, коли без світла, води та тепла залишаються цілі регіони, призвели до того, що українці стали жорсткіше реагувати на деякі гуманітарні аспекти цієї війни.

Зараз майже 60% українців вважають, що ЗСУ теж повинні завдавати ударів у відповідь по важливій інфраструктурі російської федерації. Про це свідчать результати соціологічного дослідження компанії Active Group, повідомляє Телеграф.



На запитання «Чи має Україна здійснювати масові атаки по енергетичній інфраструктурі російської федерації?» 59,2% опитаних відповіли ствердно, 17,7% - скоріше згодні. Проти таких атак 16,3% (відповідь — «швидше ні»), а 8,2% - однозначно проти.

Крім того, 56,6% українців вважають, що Захід є єдиним у підтримці України. 17,3% вважають, що країни Заходу радше не єдині, а 9,9% відповіли, що однозначно не єдині. Важко відповісти 16,2% респондентів.

Щодо питання «Чи стримують західні партнери Україну від певних дій щодо російської федерації», третина опитаних (33%) вважають, що однозначно стримують, ще третина (32,7%), що скоріше «так». 11,6% респондентів відповіли, що скоріше не стримують та 6.1% однозначно ні. Не відповіли на запитання 16,7% опитаних.

Опитування проведене шляхом самозаповнення анкет громадянами України від 18 років. Вибірка: 600 анкет (репрезентативна за віком, статтю та регіоном України). Період збору даних: 7−14 грудня 2022 року.

Нагадаємо, представники української влади та військові вважають, що російські загарбники можуть атакувати Україну ракетами та дронами-камікадзе і в новорічну ніч, і у різдвяні свята.

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