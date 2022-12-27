Ворог планує вдарити по Україні на новорічні та різдвяні свята: в ЗСУ пояснили, що про це свідчить

Попри потужний удар ЗСУ по аеродрому в Енгельсі, ворог, схоже, не відмовився від намірів атакувати Україну ракетами та дронами-камікадзе.

Про це свідчить активність росіян у Чорному морі, а також підготовка стратегічної та тактичної авіації, заявила в етері Національного телемарафону керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.



«По-перше, вони дійсно намагаються позбавити нас світла й світлих свят — це зрозуміло, це їхня така терористична тактика. По-друге, ми спостерігаємо їхню певну активність. Вони довго не виводили ракетоносії у Чорне море на бойове чергування, зараз там три ракетоносія, два з яких підводні. Нагадаю, що це ускладнює певним чином виявлення самого пуску ракет, але все-таки не унеможливлює нашого влучення протиповітряної оборони, тому ми готові й реагуватимемо», — сказала вона.

Також Гуменюк додала, що українські військові фіксують підготовку ворожої стратегічної та тактичної авіації до масованого ракетного удару.

«Але все ж таки пам'ятаємо, що тактика ворога може змінюватися, не обов'язково це буде масована ракетна атака або може бути комбінована. Росіяни нещодавно отримали партію дронів і вже почали їх використовувати», — зазначила Гуменюк.



На уточнююче питання, як часто зараз окупанти запускають дрони-камікадзе на південь або приберігають їх саме для масованих атак, вона відповіла, що росіяни змінили підходи до використання безпілотників.



«Саме те, що вони не використовують їх так часто, як безпілотники з попередньої партії, як ми спостерігали, говорить про певну зміну тактики їхніх дій. Вони намагаються використати їх для виявлення протиповітряної оборони — перша хвиля саме на це спрямована, а потім уже йде наступна — ударна хвиля. Це ми вирахували за їхніми попередніми нападами на наші системи ППО та енергетичну систему» , — пояснила Гуменюк, додавши, що українці мають бути готові до можливої масованої або одиничної ракетної атаки, але не панікувати.

Нагадаємо, потужну масовану атаку ракетами та дронами-камікадзе було здійснено ворогом 16 грудня. Тоді сили української ППО збили 85% російських ракет та «мопедів».

У ніч проти 19 грудня окупанти атакували дронами Київську область.

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