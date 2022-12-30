Президент України Володимир Зеленський у традиційному вечірньому зверненні насамперед подякував Силам оборони, які відбили масовану ракетну атаку ворога 29 грудня.

«Хочу подякувати нашим бійцям Повітряних сил, українській ППО, яка сьогодні успішно відбила чергову російську атаку. Збито 54 ракети, 11 ударних дронів. Відзначилися наші воїни по всій Україні, і я дякую всім нашим Повітряним командуванням: „Центр“, „Південь“, „Схід“ і „Захід“. А особливо ми всі з вами вдячні воїнам 96-ї Київської, 160-ї Одеської, 208-ї Херсонської зенітних ракетних бригад, чиї результати сьогодні найбільші», — зазначив він та додав, що, на жаль, були й влучення, у тому числі й по критичній інфраструктурі.



Наразі в Україні тривають відключення електрики, особливо складно на Київщині та у столиці, на Львівщині, в Одесі та області, у Херсоні й області, на Вінниччині і Закарпатті.

«З кожним таким ракетним ударом росія лише глибше заганяє себе у глухий кут. Ракет у них стає дедалі менше. Натомість статус найбільшого терориста у світі ще довго матиме наслідки для рф та її громадян. І кожна ракета тільки закріплює, що все це має завершитися трибуналом. Саме так і буде», — сказав Зеленський.



За словами президента, ситуація на передовій за добу, що минула, не зазнала суттєвих змін: найскладнішою вона залишається в районах Бахмута, Соледара та на всій лінії Донеччини.

«Ворог не відмовився від божевільної ідеї захопити Донеччину… Тепер вони ставлять собі завдання — під Новий рік», — сказав він та подякував усім воїнам, які боронять Україну на усіх напрямках.

Наприкінці звернення Володимир Зеленський попередив, що росіяни ще до Нового року можуть завдати удар по Україні, аби залишити людей без світла: «Залишилося два дні цього року. Можливо, ворог іще раз спробує зробити так, щоб Новий рік ми зустрічали в темряві. Можливо, окупанти планують черговими ударами по наших містах змусити нас страждати. Але хоч би що планували вони, ми знаємо про себе одне: ми вистоїмо. Обовʼязково. Виженемо їх. Без сумнівів. І вони нестимуть покарання за цю страшну війну. Максимальне».

Що, власне, і відбулося — у ніч проти 30 грудня ворог завдав ударів дронами-камікадзе, у тому числі й по столиці.

Фото Офісу президента

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