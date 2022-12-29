Поставила ультиматум: як Кейт Міддлтон відхилила запрошення на Різдво в Сандрінгемі

Кейт провела своє перше Різдво з членами королівської сім'ї після їхнього з Вільямом весілля у квітні 2011 року — через 10 років після того, як вони вперше зустрілися в Університеті Святого Андрія. Однак, за словами королівського біографа, принцеса Уельська раніше була запрошена на королівський святковий захід, але вирішила відмовитися. Тіна Браун, авторка біографічного бестселера The Palace Papers, раніше стверджувала, що Вільям запросив свою тодішню дівчину на різдвяну вечірку в Сандрінгемі в 2006 році, повідомляє express.co.uk.

«Перед закінченням навчання в Королівській військовій академії Сендхерст Вільям направив своїй дівчині заповітне запрошення приєднатися до нього на щорічній різдвяній домашній вечірці королеви в Сандрінгемі, — писала вона в книзі. - Кейт зберегла свою рішучість й заявила, що вона не піде на таке значне зібрання королівської сім'ї, якщо у неї не буде обручки на пальці. Вона відмовилася. Вільям зустрів її рішення мовчанням».

Після того 24-річна дівчина повернулася до Шотландії, щоб «залишитися зі своїми батьками, які орендували будинок в Пертширі на свята». Того ж року Кейт, як повідомляється, відмовилася від першого в житті запрошення, яке вона отримала від покійної королеви Єлизавети II, відсвяткувати Різдво з королівською родиною в її улюбленому заміському маєтку.

У книзі історика Роберта Лейсі «Битва братів», присвяченій королівським особам, зокрема стосункам між принцом Вільямом та його молодшим братом принцом Гаррі, стверджується, що коли монарх запросила Кейт відвідати її традиційний різдвяний обід, майбутня принцеса Уельська відмовилася від запрошення. Як і пані Браун, пан Лейсі стверджує, що Кейт хотіла дочекатися заручин, перш ніж приєднатися до різдвяних святкувань королівської родини. Вона «поїхала б до Сандрінгема на Різдво тільки тоді, коли була б заручена і мала б обручку, щоб довести це».

Нагадаємо, Чарльз III оголосив різдвяну промову в особливому місці — каплиці святого Георгія у Віндзорі.

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