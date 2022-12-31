Джейсон Кнауф став лейтенантом Королівського вікторіанського ордена через чотири роки після того, як він надіслав електронного листа тодішньому особистому секретарю принца Вільяма з пересторогою щодо Меган Маркл, яку супроводжують скандали мало не з моменту її шлюбу з принцом Гаррі, повідомляє Mirror.

Кнауф працював на Меган і Гаррі протягом семи років, а завершив свою кар'єру в королівському домі як виконавчий директор Королівського фонду Вільяма і Кейт, пішовши у відставку в кінці 2021 року.

Джейсон Кнауф працював на Меган і Гаррі протягом семи років

Нагороди в рамках RVO є подарунком короля і вручаються незалежно від уряду Великобританії людям, які особисто служили монарху або королівській родині.

За даними The Times of London, працюючи в жовтні 2018 року секретарем з комунікацій Меган і Гаррі, Кнауф надіслав електронною поштою листа, де назвав Меган «задиракою» і скаржився на те, що вона «знущається» над молодшим персоналом у палаці, очевидно, намагаючись змусити Букінгемський палац захистити своїх співробітників.

«Герцогиня, здається, має намір завжди мати когось на прицілі, — йшлося у посланні — Вона залякує Y (ім'я видалено) і намагається підірвати її впевненість. Я, як і раніше, стурбований тим, що нічого не буде зроблено».

Команда юристів Меган в минулому наполегливо заперечувала ці звинувачення.

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