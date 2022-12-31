Одяг для військових, старлінки, пікап та донати: як працює Вікібізнес під час війни

З початку війни український бізнес об'єднав свої сили для підтримки військових, які боронять нашу країну. Компанії активно донатять на ЗСУ, воюють в інформаційному просторі, залучають нові інвестиції та партнерства із-за кордону. Агенція репутаційного менеджменту Вікібізнес не стала виключенням. Її засновники Богдан Дубильовський та Роман Мельник розповіли, як компанія зустріла вторгнення росії, чим допомагає ЗСУ та які перемоги здобуває на інформаційному фронті.

«24 лютого офіс Вікібізнесу став на паузу. Працівники перейшли на віддалену роботу. Як тільки наша команда опинилася у відносній безпеці, ми перемкнулися зі звичного робочого процесу на війну проти загарбника в інфопросторі», — розповідає Богдан.

Агенція включилася у створення десятків статей про бойові дії, звитяги українських воїнів і злочини росіян. Така ініціатива має назву Вікіпатруль і діє з 2020 року. Ця волонтерська робота стала у перший місяць чи не основною для Вікібізнесу. У режимі реального часу працівники створювали статті про події, що відбувались на полі бою. До агенції стали зверталися за допомогою безпосередньо військові та працівники СБУ. Агенція видаляла російську пропаганду, а також захищали сторінки, які несли правду у світ про російську збройну агресію.

«Багато українських вікіпедистів потрапило під обстріли та були змушені евакуюватися. Тому виник брак редакторів з України в англомовній Вікіпедії, які подавали б хід вторгнення росії об'єктивно. Також дуже часто в різних статтях про російсько-українську війну траплялися помилки й приховані прокремлівські наративи. З цим треба було боротися», — поділився Роман.

Наприклад, військовики надсилали фотографії з боїв за Гостомельський аеропорт, оскільки у вікіпедії було внесено багато неточностей, які викривлювали картину боїв.



Серед основних перемог ВікіПатруля на інфофронті — видалення з вікіпедії згадки про батальйон Азов як неонацистського формування, а також розповсюдження інформації про масові вбивства у Бучі на десятки мов світу. Стаття «Bucha Massacre», яку допомагала створювати команда ВікіПатруля, стала інформаційною бомбою у всіх країнах заходу, а кількість переглядів сторінки сягнула мільйонів.

Варто зауважити, що робота волонтерів Вікіпатруля була помічена в Німеччині. У вересні 2022 р. Роман Мельник виступив на конференції M100 Sanssouci Colloquium у Берліні, що висвітлює вплив ЗМІ на міжнародну політику, на якій також були залучені Олаф Шольц та Дональд Туск. Темою виступу Романа була пропаганда росії у Вікіпедії та як з нею боротися.

Паралельно компанія розпочала й активну офлайнову волонтерську діяльність.

«Зараз ми надаємо підтримку передовсім Фонду Сергія Притули, Повернись живим та тим, кого знаємо особисто», — ділиться Богдан.

У липні Вікібізнес потоваришував з військовими із Командування об'єднаних сил Збройних Сил України, яким був дуже потрібний пікап для виконання завдань на півдні. Агенція придбала Nissan Navara зі Швеції та передала його бійцям.



Також з ініціативи Вікібізнесу у Червонограді був запущений цех з пошиття спідньої білизни для військових.

«Як виявилося, це теж проблема, оскільки до цієї потреби ні держава, ні волонтери не встигають повноцінно дійти. Тож ми вирішили включитися і оплатили матеріали та пошиття більше 500 одиниць чоловічої спідньої білизни», — каже Роман.



Восени компанія замовила 3 станції супутникового інтернету Starlink та передала побратимам на передок у східний та південний напрямки.

За словами засновників, з початку повномасштабного вторгнення більшість українських проектів заморозились, клієнти зникли, а відділ продажу з березня повністю перейшов на пошук клієнтів у США, ЄС та Азії.

«Було важко, оскільки до цього 75% клієнтів було з України. Виторг просів на 60%. Ми втратили більш ніж половину команди. Варіантів не залишалося окрім як виходити на нові ринки та забути про український ринок», — розповіли Богдан та Роман, додавши, що команда Вікібізнесу стала радикальніше впроваджувати інновації, автоматизацію процесів та аутсорс.

«Так, наприклад, з осені у нашій команді уже працює 11 людей із Азії. А кількість мовних версії Вікіпедії у яких ми працюємо зросла до 50. Також довелося диверсифікувати та збільшити кількість продуктів, а робочий місяць сам мимоволі збільшився майже на 30 годин (це 1,5 додаткові години щодня). Десь у вересні вдалося стабілізуватись та почати нарощування бізнесу», — кажуть хлопці.

За їхніми словами, у новий 2023 рік агенція входить із натхненням на активну експансію на Близький Схід та Азію.

«Будемо розширювати підтримку ЗСУ: закуповувати для військових дрони, глушилки, старлінки та інвестувати у масштабніші інформаційні операції. Цей напрямок дозволить рятувати більше життів та пришвидшувати перемогу», — додали вони.



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