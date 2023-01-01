«Нам усе ще може бути темно, гучно й складно. Але нам точно вже ніколи не буде страшно. І ніколи не буде соромно», — Зеленський у новорічному зверненні

Президент України Володимир Зеленський, вітаючи Українців з Новим роком, який вдався дуже «гучним» у Києві через атаки росіян, згадав про початок широкомасштабного вторгнення о четвертій годині ранку 24 лютого, коли було темно, гучно та складно, а комусь і страшно.

«Минуло 311 днів. Нам усе ще може бути темно, гучно й складно. Але нам точно вже ніколи не буде страшно. І ніколи не буде соромно. Це був наш рік. Рік України. Рік українців. 24 лютого ми прокинулись. Інші ми. Інший народ. Інші українці. Перші ракети остаточно зруйнували лабіринт ілюзій. Ми побачили, хто є хто. На що здатні друзі, вороги, а головне — на що здатні ми самі», — сказав він.

Нації вдалося зібратися та перемогти сумніви, зневіру, страх, а також повірити у себе і в ЗСУ.

«Цей рік можна назвати роком втрат для України, для всієї Європи, для всього світу. Але це неправильно. Ми не маємо так говорити. Ми нічого не втратили. У нас забрали. Україна не втратила синів і доньок — їх забрали вбивці. Українці не втратили домівок — їх знищили терористи. Ми не втратили своїх земель — на них зайшли загарбники. Світ не втратив мир — росія його зруйнувала», — зазначив президент та згадав про всі страшні події, що відбулися протягом цього часу: Бучу, Маріуполь, Краматорськ, Чернігів, Оленівку…

А також про крейсер «Москва», «бавовну» на Кримському мості, звільнення Силами оборони України захоплених рашистами територій.

«Ми б’ємося й битимемося далі. Заради головного слова: „перемога“. Вона точно буде. Ми йдемо до неї 311 днів. Віддали багато сил. Але в мить, коли здається, що ти вже не можеш йти далі, згадайте, що ми вже з вами пройшли», — сказав президент.

Нагадаємо, що у новорічному привітанні головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний говорив, що українці не обирали війну, але прийняли бій.

Фото Офісу президента

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