4G «вмирає» першим: українцям пояснили, чому при відключенні електрики «вирубуються» мобільний зв'язок та інтернет

В Україні, де останнім часом через обстріли вимикають електрику, після вимкнення струму зникають інтернет і мобільний зв'язок. Це відбувається через кілька причин. Про це розповів директор департаменту з розвитку фіксованого інтернету Мінцифри Юрій Мацик, пише Економічна правда.

«Є дві причини. Перша — коли вимикається світло, живлення на вежу теж не подається і працює акумулятор. Ресурс акумулятора — умовно чотири години. Для повної зарядки акумулятора, залежно від типу, треба до 24 годин. Якщо відключення за принципом чотири на чотири, то до наступного циклу акумулятор заряджається максимум на 50%, потім на 30%. Через добу він заряджений лише на 10%. Коли вчергове вимикається світло, то він ще пропрацює на ці 10% і „вмирає“. Друга причина — у наявності доступу. Мережі будуються з розрахунку на те, скільки на конкретній площі одночасно буде користувачів і який об’єм контенту вони споживатимуть. При цьому в розрахунках береться до уваги те, що частина людей буде користуватися інтернетом через wi-fi. Коли вони раптово втрачають доступ до wi-fi через відключення електроенергії, то всі намагаються зайти в мобільну мережу, яка має обмежену ширину смуги. Це частотний діапазон, який дозволяє пропустити певний обсяг інформації. Туди більше не вміститься», — пояснює він.

За словами Мацика, іноді може бути так, що зв'язок є, а інтернету немає.

«На базовій станції зазвичай встановлені три різні технології. Перша, яку ми з вами застали, це edge або 2G. Вона здатна пропустити тільки текстові повідомлення короткого змісту, але дозволяє робити голосові дзвінки. Далі — технологія 3G. Вона дозволяє передавати невеликий обсяг інформації, наприклад картинки та відео низької якості. З 2020 року по всій Україні, а у великих містах з 2018 року, запрацювала технологія 4G. Базова станція з одним акумулятором живить кілька антен, які надають різні послуги. Першими „вмирають“ антени з 4G, бо вони найбільш енергетично залежні, а з 2G — останніми. Тому може бути так, що зв'язок є, а інтернету нема», — каже він.

Чиновник додав, що зараз у селах зв'язок кращий, ніж у великих містах через кількість абонентів.

Як писали «ФАКТИ», раніше українцям розповіли, як залишатися з інтернетом, навіть якщо зникло покриття «рідного» оператора, а також про те, як відновити зв’язок самостійно, якщо смартфон погано ловить мережу.

175

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram