Якщо не буде нових атак: Київ повертається до стабілізаційних графіків відключень

В «Укренерго» зазначають, що станом на п'ятницю, 30 грудня, дефіцит потужності в енергетиці знаходиться на тому ж рівні, що і до 10-ї масованої ракетної атаки росіян — завдяки професійним діям диспетчерського центру наслідки пошкоджень мали значно менший вплив на роботу енергосистеми, ніж того очікував ворог.

В компанії зазначили, що енергосистема у плановому режимі відновлює нормальну роботу, триває набір потужності генерацією. Втім, внаслідок влучань у деякі енергооб’єкти складною залишається ситуація у південному та східному регіонах.

До всіх областей доведені ліміти споживання, перевищення яких призводить до необхідності застосування аварійних відключень.

Тим часом у ДТЕК повідомляють, що 30 грудня Київ повертається до графіків стабілізаційних відключень — зними можна ознайомитися на сайті https://www.dtek-kem.com.ua/ua/shutdowns.

Як і раніше, графіки передбачають періоди, коли світла не буде, а коли точно буде та коли це залежитиме від ситуації

«Зможемо їх дотримуватись у разі, якщо не буде нових атак. Разом з тим, після того, як світло з’явилось, всі одночасно вмикають велику кількість енергоприладів. Через це виникає багато аварій на розподільчих мережах. Наші бригади в режимі 24/7 проводять ремонти і відновлюють постачання світла. Ми просимо вас відразу після того, як світло з’явилось вмикати енергоємні прилади по черзі — спочатку скористатись одним, потім відключити його і користуватись іншим. Це допоможе уникнути аварій та зберегти світло у вашому та сусідніх будинках!» — додали у компанії.

Нагадаємо, що ворог випустив по Україні 70 ракет, більшість з яких була збита підрозділами Сил оборони.

Фото Pixabay

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