«Ми живемо разом, і він має зброю»: Наталія Могилевська розповіла про коханого чоловіка

Популярна українська співачка Наталія Могилевська, яка раніше зізналася, що у неї є коханий чоловік і, що вона знову закохана та щаслива, у розмові з Соломією Вітвицькою повідомила, що вони з коханим живуть разом.

«Я зустріла людину, яку я дуже люблю, і ми живемо разом, і в нього є зброя. Ми бували в таких місцях, що зі мною боялися їздити музиканти, боявся взагалі їхати хтось. Ми вдвох проїхали всю країну», — розповіла вона.

Могилевська також розповіла, як 2022 рік кардинально змінив її життя і як вона зараз реагує на війну в Україні. Незважаючи на страх війни, вона намагається залишатися оптимістичною і не падати духом. Могилевська також розповіла, як стріляла у дрон.

«Я живу досить оптимістично, намагаюся жити спокійним життям. Перший тиждень було страшно, а зараз ракета летить, я її бачу, але навіть не міняю своїх справ. Я бачила ракету, стріляла в дрон. Є вдома зброя. Чоловік є, і він має зброю», — розповіла співачка.

Як писали «ФАКТИ», влітку Могилевська вперше розповіла, що зробили російські загарбники з її будинком у Бучі.

Фото: Instagram Наталії Могилевської

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