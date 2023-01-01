Хто і як може отримати кредит на генератор чи сонячні панелі: роз’яснення фахівців

Ощадбанк запустив кредитний продукт, метою якого є купівля та встановлення обладнання для забезпечення безперебійної роботи енергосистеми бізнесу, в рамках державної програми «Доступні кредити 5−7-9%». Завдяки цьому жителі України можуть придбати за ставкою від 0% акумулятори, вітрові генератори, сонячні панелі, генератори, електронакопичувачі, біопаливо для будь-яких постачальників.

— Програма діятиме, поки у бізнесу буде запит на цей продукт в умовах нестабільності роботи енергетичної системи, — розповіла «ФАКТАМ» Наталя Буткова-Вітвіцька, членкиня правління Ощадбанку.

— На кого у першу чергу вона розрахована? Чи можуть скористатись нею звичайні громадяни, які, наприклад, не мають власного бізнесу?

— Кредит розраховано на бізнес-клієнтів. Його можуть отримати як чинні клієнти Ощадбанку, так і нові, ФОП або юрособи. Види діяльності: торгівля, виробництво, послуги. Пріоритет мають клієнти з областей з високим ризиком пошкодження енергетичної інфраструктури. Рішення приймаються швидко, щоб задовольнити нагальні потреби наших клієнтів. Є умова щодо терміну діяльності бізнесу — не менше 12 місяців.

— Яка максимальна сума кредиту?

— Ми працюємо з клієнтами за кредитними програмами та надаємо позики на придбання/ модернізацію засобів енергозабезпечення бізнесу в межах 60 мільйонів гривень.

— Скажіть, будь ласка, який механізм дій, щоб взяти участь у програмі? Які документи потрібні для цього?

— Клієнт може проконсультуватись у відділенні з менеджером по роботі з мікро-, малим та середнім бізнесом. Також можна зателефонувати на бізнес-лінію за номером телефону: 0 800 219 800. Для отримання кредиту потрібно представити до банку відповідний пакет документів. Перелік документів щодо обладнання: договір купівлі-продажу обладнання /устаткування, рахунок-фактура та специфікація. Перелік документів щодо позичальника: заява на участь у програмі, статутні документи позичальника (ЮО/ФОП), фінансова звітність, паспорт та ІПН позичальника.

— Скільки часу приблизно ухвалюється рішення?

— Протягом 1−3 днів з моменту подання документів.

— Кому можуть відмовити у даній програмі?

— Відмову отримає клієнт з негативною діловою репутацією та кредитною історією.

Раніше «ФАКТИ» також розповідали, що зміниться для українців з 1 січня 2023 року — пенсії, податки та тарифи на комуналку.

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