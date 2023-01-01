Противник намагається наступати на Бахмутському напрямку, перегрупується на Херсонському та тримає оборону на Запорізькому, — Генштаб

Протягом поточної доби росіяни завдали 35 авіаційних ударів, всі повітряні ціли були збиті підрозділами Сил оборони України. Нагадаємо, що удару по Києву ворог застосував дрони-камікадзе.

За інформацією Генштабу ЗСУ, ворог також здійснив 16 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, поцілив і у дитячу лікарню міста Херсон. Обстрілів зазнали й населенні пункті Чернігівської, Сумської, та Харківської областей.

Рашисти, які лише за попередню добу втратили 760 військових вбитими, продовжують здійснювати спроби наступальних дій на Бахмутському та намагаються покращити тактичне положення на Куп’янському, Лиманському та Авдіївському напрямках. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог обороняється, а на Херсонському — перегруповує війська.





На Бахмутському напрямку від вогню різнокаліберної артилерії постраждали райони понад 15 населених пунктів, зокрема, Спірного, Соледару, Бахмуту та Майорська. Аналогічна ситуація і на Запорізькому напрямку.



На Херсонщині постраждала цивільна інфраструктура населених пунктів Гаврилівка, Дудчани, Качкарівка, Республіканець, Берислав, Львове, Іванівка, Інгулець, Інженерне, Антонівка та Херсон.

«З метою дестабілізації гуманітарної ситуації на тимчасово зайнятих територіях Херсонської області та примушення місцевого населення до так званої „добровільної евакуації“ російські окупаційні війська обстрілюють з мінометів Олешки, Голу Пристань, Плавні, а також дачні поселення між зазначеними населеними пунктами. У тимчасово окупованому українському Криму тривають заходи мобілізації. Військові комісаріати розпочали перевірку списків осіб, які ще не брали участі у широкомасштабному вторгненні в Україну та підлягають призову за мобілізацією у 2023 році», — зазначають у Генштабі.

А на тимчасово окупованій Луганщині росіяни продовжують використовувати цивільні заклади для потреб окупантів. Так, в місті Первомайськ Алчевського району Луганської області у приміщенні місцевої школи розгорнуто «польовий шпиталь». Наразі там перебувають близько 100 окупантів. А у місцевому пологовому будинку лікуються понад 150 поранених найманців ПВК Вагнер.

Протягом доби українська авіація завдала 13 ударів по районах скупчення загарбників, а наші підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження живої сили та військової техніки противника.

Нагадаємо, що за офіційними даними, на ранок 1 січня втрати особового складу російської армії становили 106 720 військовослужбовців.

Фото Генштаба ЗСУ

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