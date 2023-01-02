Ми відійшли від них ментально: Зеленський пояснив різницю між українцями та росіянами

Російські терористи як були жалюгідні, так і зайшли в новий рік. Наші ж захисники як були молодці, так й 1 січня себе показали дуже добре, збивши 45 «шахедів» у новорічну ніч.



На цей факт звернув увагу президент Володимир Зеленський у своєму першому у новому році зверненні до українців.



«Днями було видно максимально, як далеко ми відійшли, відійшли ментально, просто по-людськи від того, в чому „вариться“ росія. Наше з вами почуття єдності, справжності, самого життя — це все так контрастує зі страхом, який запанував у росії… Вони бояться. Це відчувається. І правильно бояться. Бо вони програють. Дрони, ракети, все інше їм не допоможуть. Тому що ми — разом. А вони — хіба що разом зі страхом. І жодного року вони в України не заберуть, не заберуть нашу незалежність. Ми нічого їм не віддамо», — впевнений глава держави.



Також Володимир Зеленський подякував усім, хто щодня та вночі б'є ворога на фронті! І енергетикам, комунальникам за стабільне енергопостачання та мінімум відключень — з урахуванням усіх наявних обставин. Скрізь, де лінії передачі та інші енергооб'єкти пошкоджені обстрілами, відновлення триває цілодобово.



«І як ми дякували нашим воїнам. Як ми дякували близьким. Як мільйони разів по всій Україні, по всьому вільному світу звучало і звучить досі наше з вами побажання — побажання перемоги. Зробимо все, щоб так і було! Слава всім нашим воїнам ! Слава кожному та кожному, хто працює на перемогу України! Слава Україні!» — резюмував звернення президент Зеленський.

Вітаючи українців з Новим роком, президент сказав, що 2022-й був роком України. Цього року українці стали іншими, позбулися ілюзій, зрозуміли, на що здатні заради захисту своєї країни.

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