Другий день нового, 2023 року, вважає відома астрологиня Анжела Перл, допоможе розібратися не лише у фінансових проблемах, а й налагодити особисте життя.

Але тільки у тому випадку, якщо людина не буде йти на конфлікти й розумно використовуватиме свою особисту енергію, пише segodnya.

Овен

Тільки від самих Овнів залежатиме їхня подальша доля. Тому приймаючи всі рішення цього дня, варто добре подумати. Однак треба чути своє серце. Особливо у питаннях, які стосуються особистого життя. Якщо Овни зможуть вчасно схопити успіх за хвіст, то обов'язково будуть щасливими. Знаки, які звикли виділятися серед інших незвичайним зовнішнім виглядом, мають трохи загальмувати.

Телець

Цього дня на перший план обов'язково має вийти особисте життя. Адже це час, сприятливий для зустрічей з коханою людиною і навіть для одруження. Тому можна сміливо робити пропозицію руки та серця. Тільки перед цим обов'язково треба добре все обміркувати. Адже дорога назад буде досить болісною для обох партнерів. Якщо Тельці зможуть налагодити гармонію в особистому житті, то матимуть душевний комфорт.

Близнюки

Активність Близнюків у цей день буде достатньо високою. Тому вони можуть сміливо планувати все, що так давно хотіли втілити у життя. Можна сміливо зайнятися творчістю, якщо до цієї справи лежить душа. У відносинах з людьми очікується порозуміння. Усі, хто раніше бажав Близнюкам гидоти, змінять своє рішення. Ризик буде виправданий тільки у тому випадку, якщо представники знаку добре продумають.

Рак

Перш за все, Ракам суворо варто тримати всі свої емоції під контролем. Астролог не рекомендує йти на конфлікти та витрачати свою життєву енергію. Вирішити важливі проблеми цього дня точно не вдасться. Тож не варто нічого подібного планувати. Краще весь час переключити на особисті стосунки. Ракам просто необхідне тепло та підтримка. Потім вони матимуть змогу згорнути гори.

Лев

Найважливіше для Левів у цей час — порозумітися з найріднішими та близькими людьми. Адже від того, яка атмосфера вдома, багато залежатиме. Якщо Леви зможуть проявити свою мудрість, все обов'язково в них вийде. У фінансовому плані можуть бути проблеми. Адже Леви люблять не лише збирати гроші, а й з великим задоволенням їх витрачати. Над цим треба попрацювати.

Діва

Завдяки сильним почуттям до своєї другої половини Діви зможуть зробити дуже багато. Проте сильно піддаватися своїм почуттям не варто. Адже тоді починає вимикатися мозок. Астролог радить на роботі думати лише про ділові моменти. Інакше проблем не уникнути. Прекрасний день для того, щоб вирушити у подорож. Отримані емоції будуть у пам'яті ще довгий час.

Терези

Як би Терези скептично не ставилися до думки інших людей, цього дня до них варто прислухатися. При цьому астролог не рекомендує нав'язувати іншим свою думку. Краще залишити його при собі. Можуть бути приємні знайомства. Особливо для тих Терезів, які ще не встигли знайти другу половину. Упускати такий шанс дуже безглуздо.

Скорпіон

В особистому житті можуть бути проблеми, які Скорпіони вже довгий час мріють вирішити. Однак астролог рекомендує не тиснути на партнера та ще трохи почекати. Можна сміливо вирушати за покупками. Також можна сміливо здійснювати й інші маніпуляції з фінансами. Покупки та вкладення будуть приносити користь та задоволення. Перш ніж щось планувати варто розібратися зі старими проблемами.

Стрілець

Зірки будуть усілякими способами допомагати та захищати Стрільців. Тож цей день буде максимально сприятливим. Представники знаку будуть дуже бадьорими та натхненними. Їм захочеться зробити все й одразу. Однак розставити пріоритети таки доведеться. Особисте життя йтиме своєю чергою. З коханою людиною настане гармонія та взаєморозуміння, якому можна просто позаздрити.

Козоріг

Тиждень був досить важким і напруженим для Козорогів. Саме тому все своє невдоволення вони можуть виплеснути на своїх рідних. Астролог рекомендує стримувати себе і говорити близьким нічого поганого. Інакше конфлікт буде серйозним. Вимолювати прощення Козорогам доведеться дуже довго. Зняти напругу допоможе вечірня прогулянка на свіжому повітрі.

Водолій

Якщо Водолії ухвалять рішення взятися за нову справу, то обов'язково потрібно перестати озиратися назад. Помилки надаються для того, щоб на них вчитися. Однак вони ніяк не повинні викликати почуття тривоги та непорозуміння. В особистому житті будуть зміни. Однак, вони можуть бути як позитивними, так і негативними. Все одно вони принесуть у життя щось нове.

Риби

У цей день Риби можуть знайти додатковий вид заробітку. Це дозволить їм відчути себе трохи фінансово незалежними. До непередбачених витрат варто ставитись з побоюванням. Вони можуть негативно вплинути на матеріальне становище. Все потрібно ретельно планувати, навіть похід у магазин.

Нагадаємо, астрологиня Анжела Перл підготувала рекомендації для всіх знаків зодіаку до 18 січня 2023 року, які допоможуть легше пережити труднощі та по можливості уникнути прикрощів.

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