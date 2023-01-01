У Стрільців — нові турботи, у Дів та Скорпіонів — успіхи на любовному фронті, у Риб — дрібні неприємності: гороскоп на тиждень 2 — 8 січня 2023 року

У перший тиждень січня, який обіцяє принести фінансовий успіх та везіння чотирма знаками зодіаку, астрологи розповіли, на що слід звернути увагу всім представникам зодіакального кола.

Овен

Перший понеділок 2023 року буде дуже важливим для Овнів. Щоб прожити його з максимальною користю, важливо дотримуватися простих прикмет, які допоможуть зробити цей день суперпродуктивним. Загалом перший тиждень року чудово підійде для подорожей та ділових поїздок, зміни обстановки, переїзду. Астрологи відзначають, що з 2 по 8 січня будь-які цілі виправдовують засоби її досягнення, однак, Овнам точно не варто йти на обман та маніпуляції заради успіху. Так вони тільки наживуть собі нових ворогів, що точно не можна назвати успішним початком року, пише slovofraza.com.

Телець

Тільцям варто розпочати тиждень із прибирання будинку за правилами фен-шуй. Так вони створять правильну атмосферу у рідних стінах. Якщо цей тиждень відразу починається з роботи, краще не марнувати час на другорядні справи. Важливо якнайшвидше включитися в робочий процес. Цього тижня люди даного Знаку будуть більш всидливими, продуктивними. У спілкуванні з оточуючими астрологи радять бути дуже обережними. Можна легко нажити собі як нових друзів, так і кілька нових ворогів.

Близнюки

Близнюки мають всі шанси почати цей рік зі сприятливої ноти. Це дуже зручний час для духовних пошуків. Хоч Венера і не є для них головною планетою-покровителем, вона все одно відчинить перед ними нові двері та допоможе забути старі образи. Цього тижня можливі доленосні зустрічі та знайомства. Не виключено, що хтось порадує Близнюків приємними новинами.

Рак

Представникам цього Знаку Зодіаку можна і навіть потрібно розпочинати нові справи. Можна зайнятися пошуками нових захоплень. Не виключено, що наприкінці тижня через повню Раки почнуть бачити багато поганих снів. Ракам також варто прислухатися частіше до шостого почуття. Непроханих поради та рекомендацій оточуючих краще уникати.

Лев

Найскладніший день тижня — субота. У цей день буде повний місяць і поєднання Меркурія із Сонцем. Це спричинить сильний внутрішній дисонанс у людей цього Знаку. Тому краще починати нові справи у будні дні, а на вихідних просто розслабитися і нікуди не поспішати. Астрологи радять не давати нікому порожніх обіцянок, особливо близьким людям. Леви — типові зодіакальні холерики, проте цього тижня агресія буде карана, тож доведеться змінити гнів на милість і непоступливість на дипломатію. Якщо близьким людям буде потрібна допомога, краще її негайно надати.

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Діва

Діви зможуть суттєво підвищити свої успіхи на діловій та любовній ниві, знайти нову роботу, отримати підвищення. Потрібно лише почати діяти. Вода, як відомо, під лежачий камінь не тече. Цього тижня можна і навіть потрібно займатися спільними справами із близькими людьми. Нічні світила допоможуть Дівам позбавитися поганих спогадів і налаштувати енергетику на позитив. Ще це буде ідеальний час для піклування про своє здоров'я.

Терези

Сприятливими днями можна назвати вівторок та середу. У ці дні Терези зможуть зрозуміти, як і їм можна подолати всі перепони на своєму шляху. Не виключено, що хтось із близьких чи друзів поділиться з ними важливою інформацією, дасть дуже слушну пораду. Не варто відкидати руку допомоги, протягнуту тими, хто їм дорогий. Про такі періоди говорять «один у полі не воїн». Для створення найкращих умов для досягнення цілей астрологи радять згадати про силу творчого мислення. Воно вестиме Терезів крізь терни до зірок, допомагаючи долати будь-які перешкоди.

Скорпіон

У Скорпіонів очікується дуже стабільний тиждень. Нічні світила постійно негативно відбиватимуться на їхньому настрої лише в суботу. Так Скорпіони зможуть підвищити продуктивність, зменшити ризики, здобути силу волі та творчий запал. У любовній сфері тиждень із 2 по 8 січня буде успішним. Особливо це стосується тих Скорпіонів, котрі вже встигли створити стосунки. Велика ймовірність, що ці люди знайдуть нових друзів.

Стрілець

Стрільцям потрібно більше спілкуватися, знайомитись, фліртувати, ділитися емоціями. Головне правило успіху на цьому тижні — не поспішати і не приймати бажаного за дійсне. Не виключено, що на Стрільців впаде багато нових турбот, через що вони можуть швидко увійти до стану стресу. Улюблені справи та хобі допоможуть Стрільцям підняти настрій, здобути впевненість у собі.

Козеріг

Великий успіх чекає на всіх Козерогів, які зайняті у творчій сфері, — дизайнерів, письменників, музикантів, художників. Найкращий час для монотонної та складної роботи — період з 3 по 6 січня. Неділя стане ідеальним днем повної релаксації. Зірки та планети перестануть сильно впливати на людей даного Знаку, тому енергетичне тло стабілізується. Козероги зможуть добре відпочити і перезавантажити свою свідомість.

Водолій

У період з 2 по 8 січня багато Водоліїв зможуть дізнатися про своє справжнє призначення. Тут важливо довіритися інтуїції та скористатися порадами та практиками на розкриття внутрішнього потенціалу. Цього тижня можна займатися як простими справами, так і тими, на які потрібно багато сил та часу. Не варто спілкуватися з токсичними людьми, оскільки це може призвести до дуже сильної перевтоми. Зараз не можна втрачати впевненості у собі, тому краще не звертати увагу на безпідставну критику з боку токсичних людей.

Риби

На Риб очікують досить багато дрібних, але неприємних життєвих ситуацій, через які можливе серйозне погіршення настрою. Людям даного Знаку потрібно зберігати активність і братися за нові завдання, виконувати раніше дані обіцянки. Не можна пускати справи на самоплив. Якщо цей тиждень буде періодом канікул для Риб, це дозволить їм вдало провести час і насолодитися відпочинком.

Ексклюзивний гороскоп на січень 2023 року для всіх знаків зодіаку від астрологині Людмили Бурлакової читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото Pixabay

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