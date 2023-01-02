Посол США в Києві Бріджит Брінк заявила в новорічну ніч після чергової російської атаки, що володимир путін «все ще не розуміє, що українці зроблені із заліза» і що Україна переможе у війні з росією в 2023 році. Про це вона написала у Твіттері.

«Неймовірно. росія розраховано і боягузливо напала на Україну в перші години нового року. А путін досі, схоже, не розуміє, що українці зроблені із заліза. Америка абсолютно переконана, що Україна переможе у 2023 році. Слава Україні!» — написала вона у Твіттері

За інформацією Київської міської військової адміністрації, українська протиповітряна оборона збила 32 об'єкти, якими російські війська атакували Київ та його околиці в ніч проти 1 січня.

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