Потрібні корінь лопуха та шишки хмелю: як приготувати відвар від випадіння волосся

Випадіння волосся — це досить неприємна ситуація. Звісно, при перших проявах варто звернутись до лікаря, адже це може бути симптомом багатьох хвороб, а також наслідком нестачі мікроелементів в організмі. Ну й звісно, стрес, пояснює в себе на сторінці фітотерапевт Андрій Пашов, яки раніше розповів про настійку з дивовижним жовчогінним ефектом.

«Раптове та інтенсивне випадання волосся пов'язане з раннім переходом волосся у фазу телогена. Це відбувається приблизно через 3 місяці після впливу негативних чинників. Стрес — наслідок важких хвороб, емоційних потрясінь, серйозних травм, операцій, важких пологів, кровотеч, голодування та суворої дієти.

Гормональний дисбаланс в післяпологовий період (зокрема, зниження рівня естрогену) запускає масове переведення волосся у фазу телогена, що спричиняє значне випадання волосся.

Сезонні зміни. Дослідження доводять, що у квітні-березні та вересні-жовтні спостерігається збільшення кількості волосся у фазі телогену.

Випадання волосся, спричинене лікарськими препаратами, — в основному через хіміотерапію, але іноді пов'язане з прийомом певних видів ліків: антидепресантів, протисудомних препаратів і бета-блокаторів".

Аби позбутись проблеми, фітотерапевт радить приготувати збір для зовнішнього застосування.

«Корінь лопуха — 4 частини, квіти нагідок — 4, шишки хмелю — 3 частини. 55 г суміші відварити в 1 л води. Мити голову 2 рази на тиждень (при випадінні волосся й хворобах шкіри — зовнішньо). Або ж взяти порівну листя кропиви та листя підбілу. 6 ст. л. суміші відварити в 1 л води. Мити голову 3 рази на тиждень (при випадінні волосся, лупі та зуді шкіри голови — зовнішньо)».

Раніше фітотерапевт розповідав, як позбутися екземи за допомогою цілющого відвару з ячменю.

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