Екзема залишиться у минулому: готуємо цілющий відвар з ячменю

Ячмінь багатий на вітаміни В, D, Е, каротин, ферменти, зольні речовини, клітковину, білки, жири та вуглеводи. Відвар зернівок та настій ячмінного солоду мають пом’якшувальні, обволікаючі, й протизапальні властивості й показані при запальних процесах шлунково-кишкового тракту, пояснює фітотерапевт Андрій Пашов, який раніше рекомендував приготувати диво-ліки із алое.

«Каші, супи з ячменю корисно вживати людям з надмірною вагою. Адже саме порушення роботи ШКТ і є частою причиною надмірної ваги. Настій ячмінного солоду вживають як кровоочисний засіб при висипах на шкірі, псоріазі, екземі, фурункульозі. Ванни з ячмінного солоду ефективні при обширних запаленнях шкіри. Щоб отримати ячмінний солод, зерно пророщують, сушать, розмелюють на борошно».

За словами травника, приймати ячмінь можна двома способами. Якщо внутрішньо, то для цього 20 грамів зерна слід настоювати 5 годин в склянці холодної води, проварити 10 хвилин, процідити.

«Вживати по 1 ст. л. 4−6 разів на день. Якщо маєте запальні процеси ШКТ, кашель, чи хочете очистити кров — це саме, що вам потрібно. Зовнішньо — 1,5 кг ячмінного солоду замивають 3 л окропу, настоюють 30 хв, проціджують і одержаний настій додають до повної ванни. Для дитячої ванни беруть 0,5 кг солоду ячмінного. Використовувати при запальних ураженнях шкіри, псоріазі, екземі та інших».

Нагадаємо поради фітотерапевта Андрія Пашова щодо приготування настою з липи проти головного болю.

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