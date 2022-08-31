Заощаджуємо час: яких помилок можна уникнути при прибиранні квартири

Витрачати на прибирання якнайменше часу — мрія кожної господині. Це і зрозуміло — прибирання перманентний процес. Тільки закінчив — і ось знову … Тому важливо не робити помилки, які здатні затягувати прибирання.

1. Використання волотів для пилу

Волоті розганяють пил із поверхні. Він політає-покрутиться і повернеться на звичне місце. Краще витирати пил серветкою із мікрофібри. А волоті залишити для вигадливих елементів декору або статуеток, які дорогі вашому серцю. Та й статуетки краще занурити у воду та просто вимити.

2. Використовуйте побутову хімію

У продажу є безліч засобів на будь-який випадок і для будь-якого матеріалу. Вибирайте і користуйтеся, не витрачайте час на змішування соди з водою та оцтом і відтирання цією сумішшю, наприклад жирної кухонної кахлі. Звичайно, якщо ви думаєте про екологію, то, можливо, вам підійде сода з гірчичним порошком для миття посуду. А якщо ви людина, що економить час на побуті, то вам простіше купити миючий засіб.

3. Не мийте вікна у сонячну погоду

У сонячну погоду краще видно бруд. Однак і скло висихає швидше. Причому до того, як ви встигнете розтерти засіб для миття вікон. Отже, потіки та розводи гарантовані і потрібно перемивати.

4. Дотримуйтесь рекомендацій виробника

Якщо на ємності кошти написано, що після нанесення залишити на 20 хвилин, зробіть саме так. Не поспішайте, дайте пройти хімічним реакціям. Інакше толку не буде.

5. Очищення пилососу

Якщо пилосос забитий пилом та сміттям, то й сила всмоктування слабшає. Відповідно, зібрати дрібне сміття або шерсть тварин з килима буде набагато складніше.

6. Витяжка у ванній

Не забувайте вмикати її до початку прийому душу і залишити хвилин на десять після завершення процедури. Зменшення вологи у ванній приведе до того, що ви менше витиратимете дзеркала, кахель і стінки душової.

7. Не наносите миючі на поверхні

У цьому випадку ви просто розмажете засіб по поверхні і липкі розлучення гарантовані. Краще засіб наносити на губку чи серветку.

8. Після прибирання мийте віник, швабру та ганчірки

Часто ганчірки та щітки прибирають у шафу невимитими. На них залишається бруд і цілком може оселитися пліснява. І при наступному прибиранні все це «багатство» розтягнеться по квартирі.

Не забувайте про маленькі секрети, які можуть полегшити домашній клопіт.

Фото: pixabay

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