Зі зброєю в руках: фальшиве фото принца Джорджа використали для рекламної кампанії

Принц Джордж несподівано опинився у центрі уваги через маніпуляцію з іміджем на торговій платформі Amazon. На виставленому там фото він тримав у руці зброю. Татові Вільяму і мамі Кейт це, мабуть, зовсім не сподобалося. На сайті інтернет-гіганта Amazon китайська компанія Zhou-long рекламувала іграшкову зброю і асоціювала принца Джорджа з предметом, який він ніколи публічно не демонстрував. Це фейк, який спричинив ажіотаж.

Китайська компанія використала фотографію Джорджа 2016 року. Тоді Кенсінгтонський палац опублікував знімок з нагоди його третього дня народження. На ній маленький принц був зображений у саду батьківського заміського будинку. Тепер він був у тій же позі, тільки із золотою шаблею в правій руці. Очевидно, що зброю йому «підкинули» за допомогою програми для редагування зображень. На Amazon іграшку пропонували за ціною близько 23 євро.

Як повідомляє британська газета The Sun, про шахрайство стало відомо від одного з читачів.

«Я ледь не впустив свою чашку чаю, — розповів чоловік газеті. — Не думаю, що ця іграшка має королівський дозвіл».

Тоді продавець відреагував, і фотографія була видалена.

«Будь-який продавець, який не дотримується правил продажу, може очікувати, що ми припинимо співпрацю», — коментує Amazon у статті британського таблоїду.

Для членів королівської родини влада над власними зображеннями на вагу золота. Принц Вільям і принцеса Кейт, наприклад, дуже чітко визначають, які фотографії можуть бути опубліковані, а які ні. Особливо їхніх трьох дітей — Джорджа, Шарлотти та Луї.

Останнє офіційне фото Кенсінгтонського палацу було оприлюднене 13 грудня. На ній зображена сім'я з п'яти осіб на гравійній доріжці, навколо них — літня зелень. Принц Джордж, якому зараз дев'ять років, вже майже по плече батькові Вільяму.

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