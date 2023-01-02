«Осаул» газманов мало не поплатився за підтримку війни (відео)

Прибічник путина співак олег газманов, який нещодавно скаржився, що його не пускають до Латвії, попри те, що у нього там квартира, змушений шукати заробітки у далеких країнах.

Нещодавно артист прилетів у Дубай, щоб виступити на корпоративі, але й тут не все пішло гладко — в нього запитали про війну в Україні.

Відео з'явилося у Telegram-каналі «НеМалахов. Сливки».



«Скажи, що ти за Україну. Скажи, що ти проти війни. Ти за війну?» — з такою пропозицією звернулися гості до співака.



газманов вирішив не продовжувати цю розмову, попри те, що чоловіки були досить серйозно налаштовані. Він лише попросив незнайомців дати йому нормально відпочити.

Інцидент мало не дійшов до бійки.



Як відомо, газманов не лише підтримав дії кремля, а й активно їздив до окупованого Донецька та давав там концерти. А з початком повномасштабного вторгнення росії в Україну він ще більше почав підтримувати політику путіна.

Відомо, що він намагався здобути громадянство Ізраїлю, але йому відмовили. Також йому заборонили в'їзд до Литви та Латвії, а в Україні суд взагалі заочно заарештував російського співака за підозрою в зазіханні на територіальну цілісність нашої країни.

газманов продовжує жити й працювати у росії, виступаючи на кремлівський концертах.

Раніше у мережі обговорювали ситуацію у родині співачки Ані Лорак.

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