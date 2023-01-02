Трагедія в родині Ані Лорак: брат співачки ховається від неї у підвалі

Ані Лорак, яка довго зберігала мовчання про війну путіна проти України, в перший день нового року вибухнула постом у соцмережі, та ще й українською мовою.

«Минула ніч для мене — роздвоєність почуттів. Мені було болісно спілкуватися з братом у той час як він ховався у підвалі з пляшкою Jack Daniels під звуки бомб. Страх, гнів і безсилля від усієї цієї ситуації затьмарили момент, який мав би стати святом. Всім серцем сподіваюся, що цей новий рік принесе нам можливість знову об’єднатися за столом із найголовнішим, що у нас може бути — нашими родинами…», — написала вона.

Скрін пост Лорак

У коментарях користувачі здивувалися даним фактом, і почали ненав'язливо випитувати у співачки про причину того, чому брат ховається у підвалі від неї з пляшкою спиртного — чи все у нього нормально?

Потім подумали, що сторінку співачки зламали…

Але потім, усвідомили, що, схоже, чоловіка бомбять нинішні «покровителі» Кароліни — росіяни, і навіть пораділи, що її брат має вдома підвал, де можна рятуватися від бомб — адже багато хто позбавлений такого «комфорту» і змушений тулитися в метро.

Потім зі співачкою провели коротку «політінформацію» з приводу того, що те, що відбувається в її родині, — це не «ситуація», а війна, і ця війна триває вже рік, і йде вона через те, що подібні «мовчуни» бояться сказати путіну та його кліці правду про те, що відбувається в Україні.

Крім того, співачці почали писати, що «на двох стільцях (їй) не всидіти», та закликали «більше сюди (в Україну) не приїжджати», тощо. Тому якщо пост написала сама Кароліна, то вона, мабуть, пошкодувала про те, що вирішила винести на всенародне обговорення проблеми своєї сім'ї.

Нагадаємо, раніше Лорак вже нарвалася на критику співвітчизників, коли поділилася мрією про возз'єднання сім'ї за новорічним столом.

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