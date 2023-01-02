СТБ знімає четвертий сезон «МайстерШеф. Професіонали»

Напередодні Нового року відбувся фінал проєкту «МайстерШеф. Битва сезонів» (СТБ). Нагадаємо, що він був відзнятий ще до 24 лютого. Разом з тим канал оголосив про початок зйомок четвертого сезону реаліті «МайстерШеф. Професіонали». Робота в павільйоні буде тривати до кінця січня. А саму прем’єру заплановано на лютий 2023 року. Майстерність професійних кухарів оцінюватимуть незмінні судді проєкту «МайстерШеф» — Ектор Хіменес-Браво, Ольга Мартиновська та Володимир Ярославський.

«МайстерШеф. Професіонали» стане першим великим телевізійним реаліті, яке створюється за усіма форматними правилами у такий непростий час. Відомо, що новий сезон популяризуватиме українські кулінарні традиції. Зйомки проєкту відбуваються з дотриманням усіх необхідних правил безпеки під час повітряної тривоги. Навіть якщо доводиться переривати приготування страв на кілька годин. Роботу локації забезпечує автономне енергоживлення.

«Ми покажемо, що з простих, дешевих і доступних сьогодні продуктів, у скрутному становищі без світла і газу українці можуть готувати красиво, цікаво і корисно, — сказав продюсер проєкту Володимир Турич. — Під час кастингу наші учасники вже змогли вразити суддів. Наприклад, хлопець, який сам придумує, розробляє технології та виробляє сири. Його буррата виявилася кращою за все, що куштували наші досвідчені шеф-кухарі».

Нагадаємо, відомий актор Андрій Ісаєнко дав ексклюзивне інтерв’ю «ФАКТАМ», де розказав, як його родина потрапила під обстріли.

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