Пенсіонери можуть отримувати щомісяця на 258 грн більше: що для цього потрібно

В Україні до пенсії можна отримувати надбавки. Зокрема, почесним донорам нараховується доплата у розмірі 10% прожиткового мінімуму.

З 1 грудня проведено перерахунок надбавки, призначеної відповідно до Закону України «Про донорство крові та її компоненти», повідомляє «НаПенсії».

На цей час така надбавка складає 258,9 грн на місяць. При зміні прожиткового мінімуму надбавка збільшується на різницю між старою виплатою (до підвищення) та новою (після підвищення).

Статус почесного донора України може отримати людина, яка безкоштовно здала 40 разових максимально допустимих доз крові або 60 разових максимальних допустимих доз плазми крові.

Для того, щоб отримувати додаткові виплати, потрібно написати заяву та подати документи про нагородження нагрудним знаком «Почесний донор України» до Пенсійного фонду.

Раніше ми писали про те, що буде з пенсіями у 2023 році та чи варто українцям чекати на підвищення соцвиплат.

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