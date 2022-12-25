Гроші скоро прийдуть: пенсіонерам повідомили приємну новину

В Україні станом на 24 грудня є заборгованість з виплати пенсій. Як відомо, пенсії щомісяця виплачуються з 4 до 24 числа. І хоча фінансування соцвиплат завершено 23 грудня, на руки не всі люди похилого віку отримали свої гроші.



За інформацією Пенсійного фонду всім, хто отримує пенсії через банки, кошти перераховані на картки. «Укрпошта» на 22 грудня змогла доставити лише 79,4% профінансованих виплат.

«23 грудня, згідно з затвердженим графіком, завершено фінансування пенсій за грудень. На пенсійні виплати направлено 51,4 млрд. грн, у тому числі 9,6 млрд. грн — через АТ „Укрпошта“, 41,8 млрд. грн — через уповноважені банки. Уповноваженими банками зараховано на рахунки пенсіонерів 100% профінансованих сум. За повідомленням АТ „Укрпошта“, на 22 грудня доставлено 79,4% профінансованих сум», — йдеться у повідомленні.

У Фонді пообіцяли, що до Нового року гроші отримають усі пенсіонери. Листоноші доставлять їх у найвіддаленіші регіони.

У ПФ вкотре закликали українців відкривати банківські рахунки та отримувати пенсію у такий спосіб. Це зручно та оперативно.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, які зміни чекають на справжніх та майбутніх пенсіонерів у 2023 році.

6527

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram