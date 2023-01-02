Що буде з пенсіями у 2023 році та чи варто очікувати підвищення

Українська влада під час війни фактично заморозила розмір соціальних видатків, попри на інфляцію, яка за два роки зменшить реальний розмір виплат більш ніж наполовину. Виняток у 2023 році становитимуть пенсії, які будуть проіндексовані.



Про це пише РБК-Україна з посиланням на бюджетні показники та рішення уряду.

Мінімальна пенсія у 2023 році не підвищуватиметься. Вона становитиме 2093 гривні. Таким чином, не буде перерахунку доплати за понаднормовий стаж (непрацюючим пенсіонерам), надбавок та підвищення, мінімальних пенсійних виплат, максимальної пенсії, що залежать від прожиткового мінімуму.



У мирний час мінімальна пенсія в України зростала на прогнозований рівень інфляції чи більше.



Мінімальна зарплата у 2023 році залишиться на рівні 6700 гривень. Зростання мінімальної зарплати є підставою для перерахунку мінімального розміру пенсій за віком непрацюючим громадянам, які досягли 65 років й старші та мають страховий стаж.



В уряді вирішили провести у 2023 році планову індексацію пенсій, передбачену законодавством. Вона відбудеться з 1 березня. На цю мету виділено близько 40 млрд гривень.



Раніше ми писали, що очікується в Україні з зарплатами у 2023 році.

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