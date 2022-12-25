Закон є єдиним для всіх: чи можуть мобілізувати тих, хто не проходив строкову службу

В Україні воєнний стан та загальну мобілізацію через війну продовжено до 19 лютого 2023 року. Усі військовозобов'язані чоловіки призовного віку, від 18 до 60 років, можуть отримати повістку.

Юристи уточнюють, що правовий режим воєнного часу та мобілізація, згідно з указами президента від 24.02.2022 року, продовжуються кожні 90 днів. Мобілізацію оголошено серед резервістів та військовозобов'язаних чоловіків призовного віку указом президента № 69/2022, передає OBOZREVATEL.

Як відомо, призовний вік на військову службу в Україні починається з 18 років, а граничний призовний вік серед осіб рядового, сержантського та старшинського, молодшого та старшого офіцерського складу становить до 60 років.

Під час воєнного стану та загальної мобілізації всі чоловіки від 18−60 років вважаються військовозобов'язаними.



Тих, хто не проходив термінову службу (військову кафедру), теж призивають під час мобілізації, якщо вони пройшли військово-лікарську комісію та були визнані придатними до служби та не мають інших підстав для відстрочення.

Такі чоловіки повинні пройти первинну бойову підготовку, де їх розподіляють по військових частинах, вони здобувають військову спеціальність, звання рядового складу.

На період мобілізації контракт підписується з військовослужбовцями, які мають військові звання, резервістами та військовими, які мають відповідний бойовий досвід та підготовку.

Як повідомляли «ФАКТИ», можуть бути мобілізовані чоловіки, які не мають офіційного працевлаштування та перебувають на обліку в центрі зайнятості й не мають підстав для відстрочення від призову.

Нагадаємо, у недавньому інтерв'ю The Economist головком ЗСУ Валерій Залужний заявив, що Україні не потрібна нова хвиля мобілізації, військові частини укомплектовані. Києву потрібна зброя та боєприпаси.

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